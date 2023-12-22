فيلمان عربيان ضمن القوائم الأولية المختصرة لترشيحات جوائز الأوسكار

ومن المنتظر أن يتقدم المشاركون في القائمة المختصرة إلى الجولة التالية من التصويت.وسيتم الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار النهائية في 23 كانون الثاني، ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في 10 اذار على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.وتم اختيار فيلم تونسي وآخر مغربي ضمن فئة أفضل فيلم دولي لجائزة الأوسكار في دورتها السادسة والتسعين لعام 2024.واختير الفيلم المغربي "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير ضمن القائمة الأولية لجائزة أفضل فيلم دولي. وكتبت أسماء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، "المغرب باق.. فعلناها من جديد".وحاز فيلم "كذب أبيض" مؤخرا على النجمة الذهبية خلال الدورة 20 من مهرجان مراكش الدولي للفيلم.والفيلم من إخراج وكتابة وإنتاج أسماء المدير. وهو عبارة عن رحلة استكشافية تبحث فيها أسماء عن الحقيقة والهوية، حيث يجمع العمل الوثائقي بين التاريخ الشخصي والوطني. وهو إنتاج مشترك بين المغرب ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية.ويتنافس فيلم المخرجة التونسية كوثر بن هنية "بنات ألفة" في القائمة الأولية لجائزة الأوسكار في فئتي أفضل فيلم دولي وأفضل فيلم وثائقي طويل.وكتبت كوثر على صفحتها على "فيسبوك": "تونس ضمن القائمة المختصرة ليس في فئة واحدة بل في فئتين للأوسكار".وشارك فيلم "بنات ألفة"، في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي لعام 2023. والفيلم من إنتاج تونسي فرنسي ألماني وسعودي، مستوحى من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها 4 بنات مراهقات وميولهن متطرفة. ويأتي الفيلم، من بطولة هند صبري، في قالب وثائقي درامي.وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح عمل للمخرجة كوثر بن هنية لجوائز الأوسكار، حيث سبق أن وصلت إلى القائمة النهائية لترشيحات جائزة أوسكار عن أفضل فيلم دولي بفيلم "الرجل الذي باع ظهره" عام 2021.ويشار إلى أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة كشفت، الخميس 21 كانون الاول، عن القوائم الأولية لـ10 فئات جوائز الوسكار.وتشمل فئات الجوائز العشر المعلن عنها: الفيلم الوثائقي الطويل، والفيلم الوثائقي القصير، والفيلم الروائي الطويل العالمي (فئة الأفلام الدولية)، وفئة المكياج وتصفيف الشعر، وفئة الموسيقى الأصلية، والأغنية الأصلية، وفيلم رسوم متحركة قصير، وفيلم حركة قصير، والمؤثرات الصوتية والمؤثرات المرئية.وتضم قائمة أفضل الأفلام العالمية 15 فيلما من أصل 88 فيلما رشحتهم دولهم للمنافسة على الجائزة.ويتنافس 15 فيلما من أصل 167 فيلما مرشحا في فئة الأفلام الوثائقية الطويلة.