بعد تصدرها لمواقع التواصل.. الهام شاهين تكشف عن سر رشاقتها

اثارت صور الفنانة الهام شاهين الجدل مؤخراً بعد ان تصدرت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، أثناء تواجدها في موناكو، والتي ظهرت فيها بوزن أقل من المعتاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها بعد خسارة الكثير من الوزن.



وأكدت الفنانة أنها "كانت تتبع حمية غذائية واستعانت ببعض الأدوية لإنقاص الوزن وسد الشهية، كما أنها تفعل ذلك من فترة لأخرى، ولكنها تصدرت الترند في الفترة الأخيرة بسبب خسارتها بعض الوزن".





وقالت الفنانة المصرية في تصريحات تليفزيونية بشأن هذه الصور وتعليقات الجمهور الذين لم يصدقوا فقدانها الوزن: "لو كنت أعرف إن حكاية الخسسان هاتقلب السوشيال ميديا كنت عملتها من زمان، وبالمناسبة أنا زدت شوية لأني أكلت في موناكو".



وتابعت إلهام شاهين أنها "استفادت من فقدان الوزن، وجعلها تشعر بأن حركتها خفيفة، مضيفةً: "الخسسان أفادني جدًا وأصبحت صحيًا أحسن، وحركتي خفيفة أكتر". وقالت الفنانة المصرية في تصريحات تليفزيونية بشأن هذه الصور وتعليقات الجمهور الذين لم يصدقوا فقدانها الوزن: "لو كنت أعرف إن حكاية الخسسان هاتقلب السوشيال ميديا كنت عملتها من زمان، وبالمناسبة أنا زدت شوية لأني أكلت في موناكو".وتابعت إلهام شاهين أنها "استفادت من فقدان الوزن، وجعلها تشعر بأن حركتها خفيفة، مضيفةً: "الخسسان أفادني جدًا وأصبحت صحيًا أحسن، وحركتي خفيفة أكتر".





وأردفت إلهام أن "وزنها زاد مرة أخرى، لأنها بعدما سافرت إلى موناكو ازداد وزنها من جديد، متابعة: "وبالمناسبة أنا زدت شوية عن وقت ما كنت في موناكو لأني أكلت وبطلت الأدوية اللي بتسد النفس، والواحد المفروض يداوم على النظام الغذائي".



كما عبرت النجمة إلهام شاهين عن "سعادتها بعد تكريمها في حفل توزيع جوائز Dear Guest الذي أقيم مساء أمس السبت". وأردفت إلهام أن "وزنها زاد مرة أخرى، لأنها بعدما سافرت إلى موناكو ازداد وزنها من جديد، متابعة: "وبالمناسبة أنا زدت شوية عن وقت ما كنت في موناكو لأني أكلت وبطلت الأدوية اللي بتسد النفس، والواحد المفروض يداوم على النظام الغذائي".كما عبرت النجمة إلهام شاهين عن "سعادتها بعد تكريمها في حفل توزيع جوائز Dear Guest الذي أقيم مساء أمس السبت".