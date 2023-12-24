اصالة تستقبل اول حفيد لها

استقبلت الفنانة السورية أصالة نصري، اليوم الأحد، حفيد لها بعدما ولدت حفيدتها "جيهان"، من ابنتها شام الذهبي.





وأضافت: أدعو لها أن يحفظها الله ربي وينبتها نباتا حسنا وأن يملأ قلبها حبا، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين آمين.



ونشرت أصالة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام.وأضافت: أدعو لها أن يحفظها الله ربي وينبتها نباتا حسنا وأن يملأ قلبها حبا، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين آمين.