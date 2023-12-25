تعرف على أبرز الأفلام السينمائية العربية المنتجة خلال 2023

ونشر الناقد والمؤلف السينمائي العراقي مهدي عباس عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" احصاءً عن الأفلام العربية المنتجة خلال عام 2023 رصدته السومرية نيوز، وقام عباس بتقسيم الإنتاج العربي للأفلام السينمائية على حسب انتاج كل دولة على حدة.الانتاج السينمائي العربي 20231 – مصرعرض في دور السينما المصرية عام 2023 اربعون فيلما بالتمام والكمال وهي حسب تسلسل عرضها:1 – شلبي لبيتر ميمي 4 – 12 – اخي فوق الشجرة لمحمود كريم 18-13 – المطاريد لياسؤ سامي 25 – 14 – اثنين للايجار لشادي علي 25 – 15 – غروب الماميز لعمرو صلاح 1 – 26– انا لحبيبي لهادي الباجوري 1 – 27 – الحب بتقاصيله لمحمد حمدي 8 – 28 – مغامرات كوكو لاسماعيل فاروق 20 – 49 – بعد الشر لاحمد عبد الوهاب 20 – 410 – هارلي لمحمد سمير 20 – 411 – ابن الحاج احمد لمعتز التوني 20 – 412 – رمسيس باريس لاحمد خالد موسى 20 – 413 – ساعة اجابة لمصطفى ابو سيف 20 – 414 – يوم 13 لوائل عبدالله 20 – 415 – الصف الاخير لشريف محسن 17 – 516 – شوغر دادي لمحمود كريم 24 – 517 – رهبة مصنع الكراسي لرصا عبد الرازق 24 – 518 – 19 ب لاحمد عبدالله 31 – 519 – بيت الروبي لبيتر ميمي 21 – 620 – البعبع لحسين المنباوي 28 – 621 – تاج لسارة وفيق 28 – 622 – مستر اكس لاحمد عبد الوهاب 28 – 623 – مطرج مطروح لوائل احسان 19 – 724 – مرعي البريمو لسعيد حامد 2 – 825 – عالزيرو لمحمد العدل 2 – 826 – البطة الصفراء لعصام نصار 9-827 – وش في وش لوليد الحافاوي 16 – 828 - العميل صفر لكريم العدل 16 – 829 – خمس جولات لمازن اشرف 16 – 830 – اولاد حريم كريم لعلي ادريس 30 – 831 – مندوب مبيعات لحامد صالح 3- 8 ( مشترك مع الامارات )32 – شمس لمعوض اسماعيل 6 – 933 – فوي فوي فوي لعمر هلال 13 – 934 – دولارات دولارات لمحمد خضري 20 – 935 – حسن المصري لسمير حبشي 4 – 1036 – الخميس اللي جاي لحسن صالح 18 – 1037 – بلموندو لياسر سامي 15 – 1138 – سنة اولى خطف لاسامة عمر 29 – 1139 – شماريخ لعمرو سلامة 6 – 1240 – ابو نسب لرامي امام 20 – 12عشرة اسماء جديدة كمخرجين ظهرت عام 2023 ( احمد عبد الوهاب – رضا عبد الرازق – اسامة عمر – عمر هلال – حسن صالح - محمد سمير – شريف محسن – مازن اشرف – معوض اسماعيل - محمد خضري )اربعة مخرجين فدم كل منهم فلمان هذا العام وهم ( محمود كريم – ياسر سامي – بيتر ميمي - احمد عبد الوهابانجح فيلم على الاطلاق عام 2023 كان فيلم بيت الروبي الذي حقق اعلى ايرادات بتاريخ السينما المصرية ( 130 مليون جنيه )نجم عام 2023 وبلا منازع هو بيومي فؤاد حيث ظهر في 15 فيلما من بين الاربعين فيلما !!!اربعة افلام مصرية لم تعرض في دور السينما المصرية وعرضت في دور السينما العربية والمنصات وهي ( لف وارجع تاني - بحيرة الماس - محي الدين 5 ابو العز - ويزو سكول )الإنتاج السينمائي العربي 20232 – المغرب:تعتبر المعرب ثاني دولة عربية بعد مصر في عدد الافلام المنتجة وعدد الافلام المعروضة فعلى مستوى الانتاج انتجت المغرب خمسة وعشرون فيلما روائي طويلا هي : (صاصوس – صوت البربر – شيوع – سطوب – نادين – عصابات – جوج – كواليس – صحارى سلم وسعى – الثلث الخالي – مروكية حارة – اسمهان – نايضة – حميدة الجايح – كأس المحبة – آل ايلة – ابي لم يمت – مطلقات الدار البيضاء – شاطىء الشوق – تعدد – هوليوود سمايل – خمسة وخمسين – انا ماشي انا – على الهامش ) , كما انتجت افلاما وثائقية طويلة ( اكثر من 60 دقيقة ) ( النغم الاخير – حراس الذاكرة – الرحلة – كذب ابيض – بيت الحجية – ارض الاحلام المكسورة – الفارو – موغاد بوشكاد ).اما الافلام التي عرضت في دور السينما المفربية والبالغة 22 فيلما فهي :صوت البربر طارق الادريسي 12-1عيدلينو هشام عيوش 11-1أل ديلة عثمان الناصري 18-1الشطاح لطفي ايت الجاوي 25-1مرجانة جمال السويسي 1 – 2دادوس عبد الواحد مجاهد 6 - 2القفطان الازرق مريم توزاني 22-2العودة ابراهيم شكيري 22-2سطوب مصطفى فاكر 8-3نادين رشيد المحب 26-4اسماك حمراء عبد السلام الكلاعي 10-5ملكات ياسمين بنكيران 17- 5القفطان ازرق مريم توزاني 7-6سنة عند الفرنسيين عبد الفتاح االروم 21-6احلام صغيرة محمد كرات 2-8ابواب السماء مراد الخودي 16-8الصندوق سعيد بن ثقة 30-8هوليوود سمايل علي طاهري 6-9أسمهان محمد جنان 18-10نابضة سعيد الناصري 25-10مطلقات الدار البيضاء محمد عهد بن سودة 29-11انا ماشي انا هشام الجباري 20-2الإنتاج السينمائي العربي 20233 – المملكة العربية السعوديةانتجت المملكة العربية السعودية عام 2023 سبعة عشر فيلما روائيا طويلا هي :1 – الهامور لعبدالاله القرشي2 – عياض في الرياض لاركان ( مشترك مع الامارات )3 – الشاهد الوحيد لاكرم فريد4 – الحطابة لعبد المحسن الضبعان5 – راس لراس لمالك نجر6 – هجان لابو بكر شوفي7 – مندوب الليل لعلي كلثمي8 – ناقة لمشعل الجاسر9 – الى ابني لظافر العالدين10 – سكر لتامر مهدي11 – حوجن لياسر الياسري ( مشترك مع الامارات )12 – احلام العصر لفارس قدس13 – امس بعد بكرة لعبد الغني الصائغ14 – نورة لتوفيق الزيدي15 - اختفاء سالم لسمير عارف16 – تشيللو لدارين لين بوسمان17 – انا الاتحاد لحمزة طرزان (مشترك مع اكيركا)كما ساهمت في انتاج افلاما مهمه مع دوا اخرى مثل وداعا جوليا مع السودان وان شاء الله ولد مع الاردن وارزة مع لبنان وجان دو باري مع فرنسا وعصابات مع المغرب وكذب ابيض مع المغرب ايضا ووراء الجبال مع تونس.على مستوى العروض التجارية فقد عرض في دور السينما السعودية افلام (الهامور - عياض في الرياض- اختقاء سالم - تشيللو - مندوب الليل - اغنية الغراب - ملك الحلبة - طريق الوادي– عبد) والافلام الاربعة الاخيرة فيلم من انتاج عام 2022 , كما عرضت المنصات افلام الشاهد الوحيد والحطاية وراس براس وناثة.عرضت افلام هجان وناقة ومندوب الليل في مهرجان تورونتو السينمائي .