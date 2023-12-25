تعرف على أبرز الأفلام السينمائية العربية المنتجة خلال 2023

ونشر الناقد والمؤلف السينمائي العراقي مهدي عباس عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" احصاءً عن الأفلام العربية المنتجة خلال عام 2023 رصدته السومرية نيوز، وقام عباس بتقسيم الإنتاج العربي للأفلام السينمائية على حسب انتاج كل دولة على حدة.
الانتاج السينمائي العربي 2023
1 – مصر
عرض في دور السينما المصرية عام 2023 اربعون فيلما بالتمام والكمال وهي حسب تسلسل عرضها:
1 – شلبي لبيتر ميمي 4 – 1
2 – اخي فوق الشجرة لمحمود كريم 18-1
3 – المطاريد لياسؤ سامي 25 – 1
4 – اثنين للايجار لشادي علي 25 – 1
5 – غروب الماميز لعمرو صلاح 1 – 2
6– انا لحبيبي لهادي الباجوري 1 – 2
7 – الحب بتقاصيله لمحمد حمدي 8 – 2
8 – مغامرات كوكو لاسماعيل فاروق 20 – 4
9 – بعد الشر لاحمد عبد الوهاب 20 – 4
10 – هارلي لمحمد سمير 20 – 4
11 – ابن الحاج احمد لمعتز التوني 20 – 4
12 – رمسيس باريس لاحمد خالد موسى 20 – 4
13 – ساعة اجابة لمصطفى ابو سيف 20 – 4
14 – يوم 13 لوائل عبدالله 20 – 4
15 – الصف الاخير لشريف محسن 17 – 5
16 – شوغر دادي لمحمود كريم 24 – 5
17 – رهبة مصنع الكراسي لرصا عبد الرازق 24 – 5
18 – 19 ب لاحمد عبدالله 31 – 5
19 – بيت الروبي لبيتر ميمي 21 – 6
20 – البعبع لحسين المنباوي 28 – 6
21 – تاج لسارة وفيق 28 – 6
22 – مستر اكس لاحمد عبد الوهاب 28 – 6
23 – مطرج مطروح لوائل احسان 19 – 7
24 – مرعي البريمو لسعيد حامد 2 – 8
25 – عالزيرو لمحمد العدل 2 – 8
26 – البطة الصفراء لعصام نصار 9-8
27 – وش في وش لوليد الحافاوي 16 – 8
28 - العميل صفر لكريم العدل 16 – 8
29 – خمس جولات لمازن اشرف 16 – 8
30 – اولاد حريم كريم لعلي ادريس 30 – 8
31 – مندوب مبيعات لحامد صالح 3- 8 ( مشترك مع الامارات )
32 – شمس لمعوض اسماعيل 6 – 9
33 – فوي فوي فوي لعمر هلال 13 – 9
34 – دولارات دولارات لمحمد خضري 20 – 9
35 – حسن المصري لسمير حبشي 4 – 10
36 – الخميس اللي جاي لحسن صالح 18 – 10
37 – بلموندو لياسر سامي 15 – 11
38 – سنة اولى خطف لاسامة عمر 29 – 11
39 – شماريخ لعمرو سلامة 6 – 12
40 – ابو نسب لرامي امام 20 – 12
عشرة اسماء جديدة كمخرجين ظهرت عام 2023 ( احمد عبد الوهاب – رضا عبد الرازق – اسامة عمر – عمر هلال – حسن صالح - محمد سمير – شريف محسن – مازن اشرف – معوض اسماعيل - محمد خضري )
اربعة مخرجين فدم كل منهم فلمان هذا العام وهم ( محمود كريم – ياسر سامي – بيتر ميمي - احمد عبد الوهاب
انجح فيلم على الاطلاق عام 2023 كان فيلم بيت الروبي الذي حقق اعلى ايرادات بتاريخ السينما المصرية ( 130 مليون جنيه )
نجم عام 2023 وبلا منازع هو بيومي فؤاد حيث ظهر في 15 فيلما من بين الاربعين فيلما !!!
اربعة افلام مصرية لم تعرض في دور السينما المصرية وعرضت في دور السينما العربية والمنصات وهي ( لف وارجع تاني - بحيرة الماس - محي الدين 5 ابو العز - ويزو سكول )
الإنتاج السينمائي العربي 2023
2 – المغرب:
تعتبر المعرب ثاني دولة عربية بعد مصر في عدد الافلام المنتجة وعدد الافلام المعروضة فعلى مستوى الانتاج انتجت المغرب خمسة وعشرون فيلما روائي طويلا هي : (صاصوس – صوت البربر – شيوع – سطوب – نادين – عصابات – جوج – كواليس – صحارى سلم وسعى – الثلث الخالي – مروكية حارة – اسمهان – نايضة – حميدة الجايح – كأس المحبة – آل ايلة – ابي لم يمت – مطلقات الدار البيضاء – شاطىء الشوق – تعدد – هوليوود سمايل – خمسة وخمسين – انا ماشي انا – على الهامش ) , كما انتجت افلاما وثائقية طويلة ( اكثر من 60 دقيقة ) ( النغم الاخير – حراس الذاكرة – الرحلة – كذب ابيض – بيت الحجية – ارض الاحلام المكسورة – الفارو – موغاد بوشكاد ).
اما الافلام التي عرضت في دور السينما المفربية والبالغة 22 فيلما فهي :
صوت البربر طارق الادريسي 12-1
عيدلينو هشام عيوش 11-1
أل ديلة عثمان الناصري 18-1
الشطاح لطفي ايت الجاوي 25-1
مرجانة جمال السويسي 1 – 2
دادوس عبد الواحد مجاهد 6 - 2
القفطان الازرق مريم توزاني 22-2
العودة ابراهيم شكيري 22-2
سطوب مصطفى فاكر 8-3
نادين رشيد المحب 26-4
اسماك حمراء عبد السلام الكلاعي 10-5
ملكات ياسمين بنكيران 17- 5
القفطان ازرق مريم توزاني 7-6
سنة عند الفرنسيين عبد الفتاح االروم 21-6
احلام صغيرة محمد كرات 2-8
ابواب السماء مراد الخودي 16-8
الصندوق سعيد بن ثقة 30-8
هوليوود سمايل علي طاهري 6-9
أسمهان محمد جنان 18-10
نابضة سعيد الناصري 25-10
مطلقات الدار البيضاء محمد عهد بن سودة 29-11
انا ماشي انا هشام الجباري 20-2
الإنتاج السينمائي العربي 2023
3 – المملكة العربية السعودية
انتجت المملكة العربية السعودية عام 2023 سبعة عشر فيلما روائيا طويلا هي :
1 – الهامور لعبدالاله القرشي
2 – عياض في الرياض لاركان ( مشترك مع الامارات )
3 – الشاهد الوحيد لاكرم فريد
4 – الحطابة لعبد المحسن الضبعان
5 – راس لراس لمالك نجر
6 – هجان لابو بكر شوفي
7 – مندوب الليل لعلي كلثمي
8 – ناقة لمشعل الجاسر
9 – الى ابني لظافر العالدين
10 – سكر لتامر مهدي
11 – حوجن لياسر الياسري ( مشترك مع الامارات )
12 – احلام العصر لفارس قدس
13 – امس بعد بكرة لعبد الغني الصائغ
14 – نورة لتوفيق الزيدي
15 - اختفاء سالم لسمير عارف
16 – تشيللو لدارين لين بوسمان
17 – انا الاتحاد لحمزة طرزان (مشترك مع اكيركا)
كما ساهمت في انتاج افلاما مهمه مع دوا اخرى مثل وداعا جوليا مع السودان وان شاء الله ولد مع الاردن وارزة مع لبنان وجان دو باري مع فرنسا وعصابات مع المغرب وكذب ابيض مع المغرب ايضا ووراء الجبال مع تونس.
على مستوى العروض التجارية فقد عرض في دور السينما السعودية افلام (الهامور - عياض في الرياض- اختقاء سالم - تشيللو - مندوب الليل - اغنية الغراب - ملك الحلبة - طريق الوادي– عبد) والافلام الاربعة الاخيرة فيلم من انتاج عام 2022 , كما عرضت المنصات افلام الشاهد الوحيد والحطاية وراس براس وناثة.
عرضت افلام هجان وناقة ومندوب الليل في مهرجان تورونتو السينمائي .
الإنتاج السينمائي العربي 2023
4 – تونس:
انتجت تونس عام 2023 احد عشر فيلما روائيا طويلا هي: (عبور – حبيبة – كواليس – بنات الفة – المابين – وراء الجبال – قوقعه – الابرة – سباي ليست – خاتم عليسة – سوبر تونسي) بالاضافة الى مجموعه من الافلام الوثائقية الطويلة (اكثر من 60 دقيقة ) (نرجعلك – ماشطات – الكابيتانه – موما )
اما على مستوى العروض الجماهيرية فقد تم عرض 15 فيلم تونسي عام 2023 بعضها من انتاج عام 2022 وهي كما يلي:
1- حرقة لطفي ناثان 11-1
2- سبق الخير قيس شقير 25-1
3- اشكال يوسف شابي 8-2
4- نرجعلك Dhياسين الرديسي 22-2
5- عبور منصف وهراني 22-2
6- حبيبة حلمي بن ركية 18-4
7- وحلة نادر الرحومي 30-8
8- بنات الفة كوثر بن هنية 20-9
9- جزيرة الغفران رضا الباهي 11-10
10- المابين ندى مزني حفيظ 24-10
11- سباي ليست مروان طرابلسي 22-11
12- الابرة عبد الحميد بوشناف 6-12
13- خاتم عليسة محمد خليل البحري 13-12
14- سوبر تونسي امين شقير 20 – 12
الإنتاج السينمائي العربي 2023
5 - لبنان:
في عام 2023 انتجت لبنان عشرة افلام روائية طويلة بالاضافة الى بعض الافلام الوثائفبة الطويلة (اكثر من ستين دقيقة ومعظمها مشترك مع دول اخرى
الافلام المنتجة عام 2023 :
1- لسامي كوجان 1 - ويك أند
2- لمحمد دايخ 2 – هردبشت
3- لنديم مهنا 3 - كذبة كبيرة
4- لسامي كوجانا 4 - الفيل
5- مع كندا لآنا فاهر 5 - وادي المنفى
6- مع السعودية ومصر لميرا شعيب 6 - ارزة
7- مع فرنسا
8- لليانا & رينو 7 - البحر وموجاته
8 – ثلاثة لكريم قاسم
9 - تناش لبودي صفير
10 – اليكترا لهشام بيزري
الافلام الوثائقية الطويلة ( اكثر من 60 دقيقة ) :
1 – سيلما لهادي زكاك مع قطر
2 – على حافة البركان لسيريل عريس مع المانيا
3 – ماشطات لسونيا سلامة مع تونس وفطر وفرنسا والمانيا
4 – قلق في بيرون لزكريا جابر مع قطر واسبانيا والاردن
5 – كيو لجود شهاب مع اميركا
اما على مستوى العروض التجارية في بيروت فقد عرضت سبعة افلام هي :
1 – ويك اند لسامي كوجان 6 – 4
2 – هردبشت لمحمد دايخ 13 – 4
3 – كذبة كبيرة لنديم مهنا 25 – 5
4 – ضبف شرف لسامي كوجان 22 – 6
5 - الفيل لسامي كوجان 3 – 8
7 – بركة العروس لسامي غريش 5-9
الإنتاج السينمائي العربي 2023
6- الامارات:
انتجت الامارات العربية المتحدة خلال عام 2023 اثنا عشر فيلما طويلا عرض ثلاثة منها في مهرجان البحر الاحمر السينمائي وهي:
1 – ثلاثة لنائلة الحاجة (مشترك مع تايلند )
2 – دلما لحميد السويدي
3 – حوجن لياسر الياسري (مشترك مع السعودية)
اما على مستوى العروض التجارية في الامارات فقد عرضت تسعة افلام عام 2023 وهي:
1 – عياض في الرياض للمخرج اركان 2 – 2 (مشترك مع السعودية
2 – بيزات لاحمد زين 2 – 2
3 – بنات كيووت لجمال سالم 27 – 7
4 – غنوم الملياردير لعامر سالمين المري 3 – 8
5 – مندوب مبيعات لحامد صالج 24 – 8
6 – نسيم لحسين الانصاري 12 – 10
7 – خلف الكواليس لقيس داخول 2 – 11
8 – سويم 62 لمنصور اليهبوني 30 – 11
9 – فلم هندي عشق لاحمد زين 7 – 12