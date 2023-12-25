ما حقيقة انفصال نانسي عجرم عن زوجها؟

وفي محاولة لتكذيب هذه الشائعة، استغلت نانسي عجرم عيد ميلاد زوجها، الذي يتوافق مع عيد الميلاد المجيد، وأقامت نانسي حفلة عائلية بهذه المناسبة.ونشرت المغنية اللبنانية صورا عبر خاصية استوري على تطبيق "إنستغرام" وأرفقتها بتعليق قالت خلاله:" في ليلة عيد الميلاد لا نغني فقط من أجل عيد الميلاد ولكن لك يا بطلنا عيد ميلاد سعيد".ولدت نانسي نبيل عجرم في قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان عام 1983، أحبت الغناء منذ الصغر، وشاركت وعمرها 11 عاما في مسابقة "نجوم المستقبل" وفازت بالميدالية الذهبية في فئة الطرببعدها درست الموسيقى لتدعم وتثقل الموهبة، واختفت عدة سنوات من أجل دراسة فن الصوت، وعادت للساحة من جديد وعمرها 18 عامافي مرحلة الصبا بدأت شخصية نانسي الغنائية تتشكل، وطرحت في هذه المرحلة أول ألبوماتها الغنائية والذي حمل عنوان "محتاجلك"، ثم تبعته بالبوم آخر هو "شيل عيونك عني" وتوالت بعد ذلك أعمالها الرائعة.حرصت نانسي عجرم على تكوين بيت وعائلة بقدر حرصها على النجاح في مشوارها الغنائي، حيث تزوجت من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب 3 إناث "إيلا وميلا وأيا" ودائما ما تؤكد أن أسرتها مصدر سعادتها.