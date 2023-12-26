نقابة الفنانين تنعى فناناً ومخرجاً عراقياً.. من هو صبحي الخزعلي؟

النقابة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان صبحي الخزعلي، والذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".توفي الفنان العراقي عن عمر ناهز 78 عاماً وهو من مواليد العام 1945 في مدينة "قلعة صالح" بمحافظة ميسان جنوبي العراق، حاصل على شهادة الدكتوراه في الإخراج، عمل في التدريس والإخراج والمسرح.والراحل ‏مخرج تلفزيوني ومسرحي ومدرس في معهد الفنون الجميلة ورئيس الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين العراقيين‏، وكذلك رئيس تجمع الفرق المسرحية الأهلية في العراق.وأخرج للمسرح أكثر من 20 عملا مسرحيا عراقيا وأخرج للتلفزيون 4 مسلسلات وكثيرا من البرامج التلفزيونية. من أعماله مسرحية (النار والزيتون) ومسلسل (نبيه وصالح).1- تأليف وإخراج مسرحية (الأغنية) عرضت 20/9/1973 وفازت بالجائزة الأولى على عموم مهرجان الشباب على مسرح شباب الحرية في بغداد2- إخراج مسرحية (النار والزيتون) مؤلفها الفريد فرج، عرضت على مسرح الطليعة في الصليخ عام 2/12/19733- إخراج مسرحية (التنين) تأليف محمد الماغوط، عرضت على مسرح الطليعة 2/3/1973 وفازت بالجائزة الأولى على فرق بغداد لمهرجان مسرح الشباب4- إخراج مسرحية (آدابا) من تأليف معد الجبوري، عرضت على مسرح معهد الفنون الجميلة في بغداد 5/6 /19755- إخراج مسرحية (جدار الغضب) لفرقة المسرح الشعبي وعرضت على مسرح بغداد خلف سينما النصر14/8 /19756- تأليف وإخراج مسرحية (النعجة السالفة الذكر) لفرقة المسرح الريفي وعرضت على مسرح مزرعة النساء للفلاحات 20/12 /19767- تأليف وإخراج (لوحة الانتصار) لفرقه المسرح الفلاحي عرضت على الفلاحين في مراكز كثيرة من الريف20/12/19768- إخراج مسرحية (الدولاب) تأليف طه سالم لفرقه المسرح الفلاحي وعرضت على عموم الفلاحين في المحافظات العراقية عرضت 17/3/19779- إخراج مسرحية (التعداد) تأليف سمير ياس لفرقه المسرح الريفي وعرضت على الفلاحين 2/10 /197710- تأليف وإخراج مسرحية (ليله عرس) لفرقة المسرح الريفي وعرضت على الفلاحين في ضواحي بغداد 2/10/197711- إخراج مسرحية (البشارة) لفرقة المسرح الريفي لمحافظه بابل وعرضت على قاعه المحافظة 6/8/197812- تأليف وإخراج مسرحية (زهرة المحبة) لفرقة المسرح العمالي وعرضت على مسرح الفاروق 0198813- إخراج مسرحية (عشك الكاع) تأليف محمد عبد عون وعرضت على المسرح الوطني في بغداد 8/3/197814- تأليف وإخراج مسرحية (الميزان) لفرقة المسرح الريفي وعرضت في عموم الريف واشتركت في مهرجان المسرح العالمي 3/3 /197915- إخراج مسرحية (برج الحمام) تأليف عدنان شلاش ولفرقه المسرح الشعبي وعرضت على مسرح الستين كرسي 2/1/ 8416- إخراج مسرحية (رقصه النار) تأليف محمد صبري0وعرضت على مسرح كليه الفنون الجميلة في بغداد 19/1/198817- تأليف وإخراج مسرحية (أحلام الزنابير) لفرقة مسرح الشرطة وعرضت على مسارح المحافظات 30/تشرين الثاني /198818- تأليف وإخراج مسرحية (العلوة) لفرقة مسرح اليوم وعرضت على مسرح الشرق في الباب المعظم 8/10/199319- إخراج أوبريت الأطفال (نبعه ونبع) تأليف حامد العبيدي لفرقه الشباب وعرضت على مسرح الشباب في الكم 1/4/199320- تأليف وإخراج مسرحية (صوره يلاش) لفرقة مسرح الشرطة عرضت على مسرح سينما بغداد 199321- تأليف وإخراج مسرحية (سوق للبيع) لفرقة مسرح التسعين وعرضت على مسرح0 بغداد 18/6/199822- تأليف وإخراج مسرحية الأطفال (السباق) وعرضت على مسرح الشعب في الباب المعظم واشتركت في المهرجان الأول لمسرح الطفل في العراق 18/4/200123- تأليف وإخراج مسرحية الأطفال المحظوظ عرضت على قاعة نادي السندباد الثقافي في دار ثقافة الأطفال 200324- تأليف وإخراج مسرحية الفائز الأول والتي عرضت على المسرح الوطني بتاريخ 20/120/200425- تأليف وإخراج مسرحية (وغدا تشرق الشمس) عرضت على المسرح الوطني 11/5/2005.