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بسبب "إيحاءات جنسية".. الفنانة روبي تحدث ضجة في مصر
فن وثقافة
2023-12-27 | 04:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,734 مشاهدة
السومرية نيوز – فن وثقافة
أحدثت الفنانة الاستعراضية المصرية روبي ضجّة واسعة بعد أن أصدرت أغنيتها الجديدة "3 ساعات متواصلة" ورأت شريحة واسعة من جمهورها بأنها تحتوي على "إيحاءات جنسية تتعارض مع القيم المصرية".
وأصدر نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بيانا نفى فيه اتخاذ قرار رسمي ضد الفنانة روبي بعد الجدل الذي أثير حول أغنية "3 ساعات متواصلة" واعتبار البعض أن كلماتها جريئة.
وقال نقيب الفنانين في بيانه: "كل الأخبار التي يتم تداولها باسم نقابة المهن الموسيقية عن الفنانة روبي وعن هذا العمل الفني عارية تماما من الصحة، رغم تحفظات بعض أعضاء مجلس الإدارة على بعض التصرفات السابقة للفنانة فمنذ دخولي للنقابة أسست وضعا راسخا وثابتا وهو القرار الجماعي المدروس".
وتابع في البلاغ ذاته "تغيرت أوضاع النقابة كليا وجزئيا وكافة الأمور يتم عرضها على مجلس الإدارة بالكامل ثم تتم دراسة القرار الذي ننوي اتخاذه، وعندما تجد النقابة ضرورة التدخل وتفعيل دورها للحفاظ على الذوق العام والقيم المجتمعية يكون التدخل مدروسا والذي تسبب في هذا اللغط بخصوص هذا العمل الفني هو كثرة اتصال الزملاء الصحفيين وإرسال رسائل مفادها أن هناك أغنية تم طرحها للفنانة روبي".
وأضافت نقابة الفنانين "منذ أن توليت منصب النقيب العام ومعي زملائي أعضاء مجلس الإدارة وهي تحمل على عاتقها أهدافاً واضحة ومعلنة للعامة، ومنها محاولة تنقية المناخ الفني والموسيقي والحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية قدر المستطاع، وهو بالأساس ليس دورنا الأساسي والرئيسي بهذا الأمر هو جهاز الرقابة على المصنفات ومباحث المصنفات الفنية والجهات المختصة بالتصاريح للمصنف الفني والتي أطالب الجميع بضرورة عودتها وفي أسرع وقت وإلا فنحن في خطر قاس ومؤلم وعواقبه وخيمة".
يشار إلى أن أغنية "3 ساعات متواصلة" هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وطرحتها الفنانة يوم 24 كانون الأول/ديسمبر عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" وحصدت إلى حد لحظة كتابة هذه السطور أكثر من 300 ألف مشاهدة.
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