بينهم ياس خضر وكريم العراقي.. فنانون عرب بارزين غيبهم الموت في 2023

السومرية نيوز – فن وثقافة



شهد العام 2023 رحيل العديد من الشخصيات الفنية والثقافية البارزة في العالم العربي، تاركين إرثا هاما لا يمكن نسيانه.



وفيما يلي نبذة عن أبرز المشاهير العرب الذين وافتهم المنية هذا العام، بعد رحلة طويلة من العطاء الذي ترك أثرا في قلوب محبيهم.

*المطرب العراقي ياس خضر

توفي الفنان العراقي ياس خضر عن عمر ناهز الـ85 عاما.



ويعتبر ياس بن خضر بن علي القزويني الحسيني، من مواليد مدينة النجف عام 1938، أحد أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق.



لم ينته مشوار ياس خضر في العراق فقط، بل امتد إلى أستراليا ولندن وأمريكا، وذلك بعدما حقق جماهيرية كبيرة في جميع دول الخليج العربي ما جعله أحد نجوم الغناء العراقي. توفي الفنان العراقي ياس خضر عن عمر ناهز الـ85 عاما.ويعتبر ياس بن خضر بن علي القزويني الحسيني، من مواليد مدينة النجف عام 1938، أحد أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق.لم ينته مشوار ياس خضر في العراق فقط، بل امتد إلى أستراليا ولندن وأمريكا، وذلك بعدما حقق جماهيرية كبيرة في جميع دول الخليج العربي ما جعله أحد نجوم الغناء العراقي.

*الشاعر كريم العراقي

توفي الشاعر العربي كريم العراقي عن عمر يناهز 68 عاما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد صراع طويل مع المرض.



ولد العراقي في 18 فبراير عام 1955، ويعتبر من الشعراء العراقيين المعاصرين. وحصل على دبلوم في علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد.



ويعتبر أحد أبرز الذين كتبوا أغان للفنان كاظم الساهر.



*المخرج هشام شربتجي

توفي المخرج السوري هشام شربتجي عن عمر يناهز 75 عاما، نتيجة أعراض ناجمة عن جلطة دماغية أصيب بها.



ويعد شربتجي من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الـ 25 سنة الأخيرة، وحاصل على بكالوريوس أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية) في القاهرة.



ولاقت أعماله رواجا كبيرا في كافة البلدان العربية، لما تميزت فيه من خفة ظل، ومن معالجة لمواضيع كوميدية بسيطة وقريبة من هموم الناس في كل مكان.



*الفنان أشرف عبد الغفور

توفي الفنان المصري عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع، وكانت زوجته برفقته على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي.



ولد أشرف عبد الغفور في 22 يونيو 1942، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية السابق، وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.



*الروائي السوري خالد خليفة

غيّب الموت الروائي السوري خالد خليفة، عن عمر ناهز 59 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، ويعتبر أحد أبرز الأصوات في الرواية العربية حاليا، فضلا عن كونه شاعرا وكاتب سيناريو.



ولد الأديب الراحل عام 1964، وحققت بعض رواياته نجاحات عالمية ومحلية، ونالت اهتمام وسائل إعلام في جميع أنحاء العالم. كما تمت ترجمة إبداعات الراحل خليفة إلى اللغات الفرنسية والإيطالية والألمانية والنرويجية والإنجليزية والإسبانية وغيرها. غيّب الموت الروائي السوري خالد خليفة، عن عمر ناهز 59 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، ويعتبر أحد أبرز الأصوات في الرواية العربية حاليا، فضلا عن كونه شاعرا وكاتب سيناريو.ولد الأديب الراحل عام 1964، وحققت بعض رواياته نجاحات عالمية ومحلية، ونالت اهتمام وسائل إعلام في جميع أنحاء العالم. كما تمت ترجمة إبداعات الراحل خليفة إلى اللغات الفرنسية والإيطالية والألمانية والنرويجية والإنجليزية والإسبانية وغيرها.



*الفنان شادي زيدان

توفي الممثل السوري شادي زيدان عن عمر يناهز 49 عاما، وهو شقيق الفنانين أيمن ووائل زيدان، بعد وعكة صحية شديدة ألمت به.



واشتُهر زيدان بأعمال درامية وكوميدية، أغلبها من بطولة شقيقه الفنان الكبير أيمن زيدان. توفي الممثل السوري شادي زيدان عن عمر يناهز 49 عاما، وهو شقيق الفنانين أيمن ووائل زيدان، بعد وعكة صحية شديدة ألمت به.واشتُهر زيدان بأعمال درامية وكوميدية، أغلبها من بطولة شقيقه الفنان الكبير أيمن زيدان.



*الفنان محمد قنوع

توفي الفنان السوري محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاما متأثرا بنوبة قلبية.



ومحمد ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق اشتغلت لسنوات على خشبة المسرح الكوميدي "دبابيس" تحت اسم "الأخوين قنوع"، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.



كانت بداياته الفنية مع الفنان ياسر العظمة، ثم شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا" كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة. توفي الفنان السوري محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاما متأثرا بنوبة قلبية.ومحمد ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق اشتغلت لسنوات على خشبة المسرح الكوميدي "دبابيس" تحت اسم "الأخوين قنوع"، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.كانت بداياته الفنية مع الفنان ياسر العظمة، ثم شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا" كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة.



*الممثل أسامة الروماني

توفي الفنان السوري القدير أسامة الروماني عن عمر ناهز 81 عاما.



بدأ الروماني حياته الفنية في الستينات من خلال أعمال مثل "زقاق المايلة"، ثم شارك في مسرحيتي "ضيعة تشرين" و"غربة"، وسافر إلى الكويت ليشارك في إنتاج مسلسل "افتح يا سمسم" و"سلامتك".



وشارك منذ سنوات في أعمال سورية كـ"حمام القيشاني"، حيث أدى فيه دور العقيد أديب الشيشكلي. وكان آخر أعماله بطولة مسلسل "على قيد الحب" إلى جانب الفنان دريد لحام. توفي الفنان السوري القدير أسامة الروماني عن عمر ناهز 81 عاما.بدأ الروماني حياته الفنية في الستينات من خلال أعمال مثل "زقاق المايلة"، ثم شارك في مسرحيتي "ضيعة تشرين" و"غربة"، وسافر إلى الكويت ليشارك في إنتاج مسلسل "افتح يا سمسم" و"سلامتك".وشارك منذ سنوات في أعمال سورية كـ"حمام القيشاني"، حيث أدى فيه دور العقيد أديب الشيشكلي. وكان آخر أعماله بطولة مسلسل "على قيد الحب" إلى جانب الفنان دريد لحام.



*الفنان وحيد بوزيدي

توفي الفنان الكوميدي الفرنسي من أصل جزائري، وحيد بوزيدي، عن عمر ناهز الـ45 عاما، إثر تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة.



ولد الفنان الراحل في فرنسا لعائلة جزائرية، وتمكن من لعب شخصيات كوميدية ببراعة وذكاء. وترك بصمته الفكاهية في العديد من الأعمال والأفلام التلفزيونية. وجعلته موهبته ممثلا استثنائيا وحقق نجاحا كبيرا في عالم الكوميديا الفرنسية والجزائرية. توفي الفنان الكوميدي الفرنسي من أصل جزائري، وحيد بوزيدي، عن عمر ناهز الـ45 عاما، إثر تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة.ولد الفنان الراحل في فرنسا لعائلة جزائرية، وتمكن من لعب شخصيات كوميدية ببراعة وذكاء. وترك بصمته الفكاهية في العديد من الأعمال والأفلام التلفزيونية. وجعلته موهبته ممثلا استثنائيا وحقق نجاحا كبيرا في عالم الكوميديا الفرنسية والجزائرية.

*الممثل عبد الله حمصي

رحل الممثل القدير عبد الله حمصي، المعروف بشخصية أسعد ضمن فرقة "أبو سليم" الشهيرة مع الممثل اللبناني صلاح تيزاني.



ومن خلال أدواره المختلفة، نجح الممثل عبد الله حمصي في رسم الضحكة على وجوه الكثيرين، حيث كانت أبرز أدواره "أسعد" في فرقة "أبو سليم الطبل"، و"دويك" في مسلسل "دويك يا دويك"، و"الحارس صالح" في فيلم "بنت الحارس" للأخوين رحباني.



*الفنان إيلي شويري

توفي الفنان اللبناني إيلي شويري عن عمر يناهز الـ84 عاما.



ولد شويري في بيروت في 27 ديسمبر عام 1939، في العصر الذهبي للفن مع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ورياض السنباطي وعبد الحليم حافظ وكارم محمود ومحمد عبد المطلب وفايزة أحمد وغيرهم من عمالقة الفن الذين رسموا خريطة الأغنية العربية. توفي الفنان اللبناني إيلي شويري عن عمر يناهز الـ84 عاما.ولد شويري في بيروت في 27 ديسمبر عام 1939، في العصر الذهبي للفن مع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ورياض السنباطي وعبد الحليم حافظ وكارم محمود ومحمد عبد المطلب وفايزة أحمد وغيرهم من عمالقة الفن الذين رسموا خريطة الأغنية العربية.

شارك شويري مع الرحابنة في 25 عملا مسرحيا بينها "الشخص" و"فخر الدين" و"صح النوم" و"دواليب الهوا" وفيلم "بياع الخواتم".

*الشاعر الكويتي عبد العزيز سعود البابطين

توفي عبد العزيز سعود البابطين، بعد رحلة عطاء وطنية طويلة تاركا إرثا حضاريا وثقافيا وإنسانيا كبيرا. وحاز خلال مسيرته الأدبية على أكثر من 14 شهادة دكتوراه فخريّة عربيّة وأجنبيّة، من قبل عدد من الجامعات المرموقة تقديرا لجهوده في المجال الثقافي والعمل الخيري الإنساني ونشاطه الداعم للسلام وحوار الثقافات.

*الفنان طارق عبد العزيز

توفي الممثل المصري طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل موقع تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"، نقل على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي.

*وفاة الفنانة الكبيرة نجاح سلام

توفيت الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عاما، صاحبة أشهر الأغاني الوطنية والعاطفية في العديد من الدول العربية بينها مصر وسوريا والسعودية.