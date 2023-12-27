Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نجم برشلونة على رادار ناديين أحدهما عربي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نتائج انتخابات

مجالس المحافظات 2023

بينهم ياس خضر وكريم العراقي.. فنانون عرب بارزين غيبهم الموت في 2023

فن وثقافة

2023-12-27 | 04:23
بينهم ياس خضر وكريم العراقي.. فنانون عرب بارزين غيبهم الموت في 2023
المصدر:
روسيا اليوم
1,836 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

شهد العام 2023 رحيل العديد من الشخصيات الفنية والثقافية البارزة في العالم العربي، تاركين إرثا هاما لا يمكن نسيانه.

وفيما يلي نبذة عن أبرز المشاهير العرب الذين وافتهم المنية هذا العام، بعد رحلة طويلة من العطاء الذي ترك أثرا في قلوب محبيهم.
 
*المطرب العراقي ياس خضر
توفي الفنان العراقي ياس خضر عن عمر ناهز الـ85 عاما.

ويعتبر ياس بن خضر بن علي القزويني الحسيني، من مواليد مدينة النجف عام 1938، أحد أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق.

لم ينته مشوار ياس خضر في العراق فقط، بل امتد إلى أستراليا ولندن وأمريكا، وذلك بعدما حقق جماهيرية كبيرة في جميع دول الخليج العربي ما جعله أحد نجوم الغناء العراقي.
العراق يفقد ياس خضر - شفق نيوز
 
*الشاعر كريم العراقي
 توفي الشاعر العربي كريم العراقي عن عمر يناهز 68 عاما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد صراع طويل مع المرض.

ولد العراقي في 18 فبراير عام 1955، ويعتبر من الشعراء العراقيين المعاصرين. وحصل على دبلوم في علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد.

ويعتبر أحد أبرز الذين كتبوا أغان للفنان كاظم الساهر.
الشاعر كريم العراقي يلقي قلمه ويرحل عن 68 عاما | اندبندنت عربية
 
*المخرج هشام شربتجي
توفي المخرج السوري هشام شربتجي عن عمر يناهز 75 عاما، نتيجة أعراض ناجمة عن جلطة دماغية أصيب بها.

ويعد شربتجي من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الـ 25 سنة الأخيرة، وحاصل على بكالوريوس أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية) في القاهرة.

ولاقت أعماله رواجا كبيرا في كافة البلدان العربية، لما تميزت فيه من خفة ظل، ومن معالجة لمواضيع كوميدية بسيطة وقريبة من هموم الناس في كل مكان.
محطات في مسيرة "المعلم" و"شيخ الكار" المخرج الراحل هشام شربتجي.. العزاء في القاهرة ودمشق - CNN Arabic

*الفنان أشرف عبد الغفور
توفي الفنان المصري عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع، وكانت زوجته برفقته على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي.

ولد أشرف عبد الغفور في 22 يونيو 1942، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية السابق، وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.
آخر صور جمعت الراحل أشرف عبدالغفور مع ابنته ريهام | مصراوى

*الروائي السوري خالد خليفة
غيّب الموت الروائي السوري خالد خليفة، عن عمر ناهز 59 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، ويعتبر أحد أبرز الأصوات في الرواية العربية حاليا، فضلا عن كونه شاعرا وكاتب سيناريو.

ولد الأديب الراحل عام 1964، وحققت بعض رواياته نجاحات عالمية ومحلية، ونالت اهتمام وسائل إعلام في جميع أنحاء العالم. كما تمت ترجمة إبداعات الراحل خليفة إلى اللغات الفرنسية والإيطالية والألمانية والنرويجية والإنجليزية والإسبانية وغيرها.
"حارس الخديعة".. سوريون ينعون الروائي "خالد خليفة" | زمان الوصل

*الفنان شادي زيدان
توفي الممثل السوري شادي زيدان عن عمر يناهز 49 عاما، وهو شقيق الفنانين أيمن ووائل زيدان، بعد وعكة صحية شديدة ألمت به.

واشتُهر زيدان بأعمال درامية وكوميدية، أغلبها من بطولة شقيقه الفنان الكبير أيمن زيدان.
سبب وفاة الفنان السوري شادي زيدان – ويكيبيديا شادي زيدان | وكالة سوا الإخبارية

*الفنان محمد قنوع
توفي الفنان السوري محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاما متأثرا بنوبة قلبية.

ومحمد ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق اشتغلت لسنوات على خشبة المسرح الكوميدي "دبابيس" تحت اسم "الأخوين قنوع"، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.

كانت بداياته الفنية مع الفنان ياسر العظمة، ثم شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا" كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة.
وفاة الممثل السوري محمد قنوع إثر نوبة قلبية.. نعى "شومان" قبل أيام

*الممثل أسامة الروماني
توفي الفنان السوري القدير أسامة الروماني عن عمر ناهز 81 عاما.

بدأ الروماني حياته الفنية في الستينات من خلال أعمال مثل "زقاق المايلة"، ثم شارك في مسرحيتي "ضيعة تشرين" و"غربة"، وسافر إلى الكويت ليشارك في إنتاج مسلسل "افتح يا سمسم" و"سلامتك".

وشارك منذ سنوات في أعمال سورية كـ"حمام القيشاني"، حيث أدى فيه دور العقيد أديب الشيشكلي. وكان آخر أعماله بطولة مسلسل "على قيد الحب" إلى جانب الفنان دريد لحام.
وفاة الفنان السوري اسامة الروماني عن 82 عاما

*الفنان وحيد بوزيدي
توفي الفنان الكوميدي الفرنسي من أصل جزائري، وحيد بوزيدي، عن عمر ناهز الـ45 عاما، إثر تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة.

ولد الفنان الراحل في فرنسا لعائلة جزائرية، وتمكن من لعب شخصيات كوميدية ببراعة وذكاء. وترك بصمته الفكاهية في العديد من الأعمال والأفلام التلفزيونية. وجعلته موهبته ممثلا استثنائيا وحقق نجاحا كبيرا في عالم الكوميديا الفرنسية والجزائرية.
وفاة الكوميدي وحيد بوزيدي اثناء اقامته بالمغرب | Azzaman
*الممثل عبد الله حمصي
رحل الممثل القدير عبد الله حمصي، المعروف بشخصية أسعد ضمن فرقة "أبو سليم" الشهيرة مع الممثل اللبناني صلاح تيزاني.

ومن خلال أدواره المختلفة، نجح الممثل عبد الله حمصي في رسم الضحكة على وجوه الكثيرين، حيث كانت أبرز أدواره "أسعد" في فرقة "أبو سليم الطبل"، و"دويك" في مسلسل "دويك يا دويك"، و"الحارس صالح" في فيلم "بنت الحارس" للأخوين رحباني.
الفنان عبدالله الحمصي في ذمة الله

*الفنان إيلي شويري
توفي الفنان اللبناني إيلي شويري عن عمر يناهز الـ84 عاما.

ولد شويري في بيروت في 27 ديسمبر عام 1939، في العصر الذهبي للفن مع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ورياض السنباطي وعبد الحليم حافظ وكارم محمود ومحمد عبد المطلب وفايزة أحمد وغيرهم من عمالقة الفن الذين رسموا خريطة الأغنية العربية.
شارك شويري مع الرحابنة في 25 عملا مسرحيا بينها "الشخص" و"فخر الدين" و"صح النوم" و"دواليب الهوا" وفيلم "بياع الخواتم".
إيلي شويري مات.. ولم يملك منزلاً
*الشاعر الكويتي عبد العزيز سعود البابطين
توفي عبد العزيز سعود البابطين، بعد رحلة عطاء وطنية طويلة تاركا إرثا حضاريا وثقافيا وإنسانيا كبيرا. وحاز خلال مسيرته الأدبية على أكثر من 14 شهادة دكتوراه فخريّة عربيّة وأجنبيّة، من قبل عدد من الجامعات المرموقة تقديرا لجهوده في المجال الثقافي والعمل الخيري الإنساني ونشاطه الداعم للسلام وحوار الثقافات.
وفاة الشاعر والأديب الكويتي عبد العزيز سعود البابطين | ثقافة | الجزيرة نت
*الفنان طارق عبد العزيز
توفي الممثل المصري طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل موقع تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"، نقل على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي.
بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. ماذا تعرف عن متلازمة الموت المفاجئ؟ | الحرة
 
*وفاة الفنانة الكبيرة نجاح سلام
توفيت الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عاما، صاحبة أشهر الأغاني الوطنية والعاطفية في العديد من الدول العربية بينها مصر وسوريا والسعودية.
صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام | الشرق برس
>> انضم الى السومرية على واتساب 
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الرشيد في بغداد - الحلقة ١٧٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-27
Play
شارع الرشيد في بغداد - الحلقة ١٧٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-27
بالمختزل
Play
بالمختزل
بدعة الاستقرار .. اصطفافات تبتلع المقاعد ورسائل مفخخة نحو القواعد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-26
Play
بدعة الاستقرار .. اصطفافات تبتلع المقاعد ورسائل مفخخة نحو القواعد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-26
جات بالليل
Play
جات بالليل
اغنية 2023 - 26-12-2203
14:00 | 2023-12-26
Play
اغنية 2023 - 26-12-2203
14:00 | 2023-12-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في الدقيقة - 26-12-2023 | 2023
12:00 | 2023-12-26
Play
العراق في الدقيقة - 26-12-2023 | 2023
12:00 | 2023-12-26
Morning Live
Play
Morning Live
فرط الحركة عند الاطفال - الحلقة ١٧٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-26
Play
فرط الحركة عند الاطفال - الحلقة ١٧٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
احتفالية الاذاعة بحصولها على المرتبة الثانية - 26-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-26
Play
احتفالية الاذاعة بحصولها على المرتبة الثانية - 26-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-26
Celebrity
Play
Celebrity
الموهوب قيس صبح - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-25
Play
الموهوب قيس صبح - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-25
رحال
Play
رحال
هور الحمّار الغربي، قضاء الجبايش - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-23
Play
هور الحمّار الغربي، قضاء الجبايش - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-23
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٣ الى ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-23
Play
من ٢٣ الى ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الرشيد في بغداد - الحلقة ١٧٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-27
Play
شارع الرشيد في بغداد - الحلقة ١٧٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-27
بالمختزل
Play
بالمختزل
بدعة الاستقرار .. اصطفافات تبتلع المقاعد ورسائل مفخخة نحو القواعد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-26
Play
بدعة الاستقرار .. اصطفافات تبتلع المقاعد ورسائل مفخخة نحو القواعد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-26
جات بالليل
Play
جات بالليل
اغنية 2023 - 26-12-2203
14:00 | 2023-12-26
Play
اغنية 2023 - 26-12-2203
14:00 | 2023-12-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في الدقيقة - 26-12-2023 | 2023
12:00 | 2023-12-26
Play
العراق في الدقيقة - 26-12-2023 | 2023
12:00 | 2023-12-26
Morning Live
Play
Morning Live
فرط الحركة عند الاطفال - الحلقة ١٧٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-26
Play
فرط الحركة عند الاطفال - الحلقة ١٧٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
احتفالية الاذاعة بحصولها على المرتبة الثانية - 26-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-26
Play
احتفالية الاذاعة بحصولها على المرتبة الثانية - 26-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-26
Celebrity
Play
Celebrity
الموهوب قيس صبح - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-25
Play
الموهوب قيس صبح - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-25
رحال
Play
رحال
هور الحمّار الغربي، قضاء الجبايش - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-23
Play
هور الحمّار الغربي، قضاء الجبايش - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-23
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٣ الى ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-23
Play
من ٢٣ الى ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-23

برجك للسنة الجديدة

نعم
نعم
لا اعتقد
لا اعتقد
الأمر يحتاج إلى وقت
الأمر يحتاج إلى وقت
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.