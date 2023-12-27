تعرّف على موقع العراق بمؤشر "الاهتمام بالألعاب الجنسية" عالميًا

وبحسب مواقع احصائية لموقع list fist وتابعتها السومرية نيوز، فأن العراق جاء في المرتبة 110 من اصل 173 دولة حول العالم بالاهتمام في الالعاب الجنسية، ووفق مؤشر اهتمام يبلغ 25 شخصا من كل الف شخص.وعلى الصعيد العربي جاء العراق بالمرتبة الثامنة، حيث احتلت الجزائر القائمة بواقع 42 شخصا من كل الف شخص، وبعدها الامارات وقطر وتونس ولبنان والسعودية والبحرين وثم العراق.وعالميا تصدرت الدنمارك القائمة بواقع 118 شخصا من كل الف شخص، وبعدها السويد، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وهولندا، وروسيا وبلغاريا وإيطاليا وأستراليا.