قائمة بأفضل وأسوأ 10 أغانٍ عراقية أداءً خلال 2023

وبحسب موقع Popnable، المختص باحصائيات أداء الأغاني عالميا، فأن اغنية عطرك لجلال الزين جاءت بالمرتبة الأولى والتي صدرت منذ 85 يوما، حيث حصدت 31 مليون مشاهدة حتى الان فيما جاءت اغنية العقارب لنور الزين بالمرتبة الأخيرة "100" والتي صدرت منذ نحو شهر وحصلت على اكثر من مليون مشاهدة.1- اغنية عطرك لجلال الزين2- خبر فززني، نبيل الاديب3- بس انتي حلوة، ياسر عبدالوهاب4- ياسلام، محمود التركي5- فزت بيج، حسن نسيم6- كيمر ياعرب، اسعد الفارس وحسن نسيم7- الاعجاب واضح، محمود الغياث8- حلوة وسمرة، ياسر عبد الوهاب9- كورتي، طه قادر10- يا تي مي، بلند ابراهيم91-عيد ميلادك لحيدر الغزال92- اغنية بعدني لغيث صباح93-احلى ملاك لسلطان العماني94-متت ضحك لنصرت البدر95- انت سري لمحمد السالم وحمزة المحمداوي96-ماكو مثلها، مصطفى العبدالله وجعفر الغزالوزيد حبيب وعلي جاسم97-كالوها قبلك لحسن نسيم98-ادلعي، ياسر عبد الوهاب99-بنت قلبك، محمود التركي100-العقارب، نور الزين