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السينما العراقية فقدت عددا من نجومها خلال 2023.. تعرف عليهم

فن وثقافة

2023-12-28 | 08:32
السينما العراقية فقدت عددا من نجومها خلال 2023.. تعرف عليهم
612 مشاهدة

فقدت السينما العراقية كوكبة من نجومها خلال عام 2023، اليكم قائمة بأسمائهم وأبرز أعمالهم.

ونشر الناقد والكاتب السينمائي مهدي عباس عبر صفحته على الفيس بوك، إحصائية بنجوم السينما العراقية الذين رحلوا خلال عام 2023 وتابعته السومرية نيوز، انه شهد عام 2023 رحيل 23 سينمائي او من له علاقة بالسينما وشمل الرحيل 12 ممثلا وممثلة وخمسة مخرجين واربعة كتاب ومونتير ومقدمة برنامج سينمائي وهم:

1 – عمر جاوجين: ممثل من اقليم كوردستان رحل يوم 15 -1 عن 91 عاما ومن أشهر افلامه (همس مع الرياح – طارد الجن – دول وغبرها).
2 – علي داخل: ممثل رحل يوم 19 – 1 ظهر ممثلا في فيلم المحلة.

3 – علي السامرائي: مونتير رحل يوم 20-1 عن 61 عاما، اخر فيلم قام بمونتاجه هو بغداد حلم وردي.
4 – جاسم المطير: كاتب وقاص رحل يوم 23 – 1 عن 89 عاما، روايته العمل الرأسمالي في البيوت تحولت الى فيلم عراقي شهير (بيوت في ذلك الزقاق).

5 – غازي غقور: ممثل كوردي رحل يوم 24 – 1 عن 70 عاما، أشهر افلامه فيلم العزلة.
6 - حيدر شلاكة: مخرج شاب رحل يوم 28 – 1 عن 32 عاما. من اشهر افلامه (بيتنا – يوم في بغداد – فوبيا العراق).

7 – آزتدوهي صمويل: ممثلة عراقية رحلت يوم 24 شباط عن 81 عاما، ظهرت في اربعة افلام اولها كان بطولة مطلقة (الجزاء).
8 – اركان جهاد: مخرج رحل يوم 26 شباط عن 67 عاما ومن افلامه ومن افلامه (حكاكة – الانفجار – الشوارع الخلفية).

9 – ثامر الزيدي: مخرج عراقي رحل يوم 17 – 3 في الغربة يعد رحلة طويلة مع افلام الانيميشن بين هنغاريا والكويت والامارات وغيرها من الدول ومن اشهر افلامه (ابن الغابة – اصيلة).
10 – عبد الرحمن مجيد الربيعي: قاص عراقي شهير رحل يوم 20 – 3 عن 84 عاما روايته الشهيرة القمر والاسوار تحولت الى فيلم شهير (الاسوار).

11 - محسن العزاوي: ممثل توفي يوم 7 – 5 عن 84 عاما من أشهر افلامه (الرأس – الباحثون – القناص –الحدود الملتهبة - صباح الليل).
12 – لؤي فاضل: مخرج شاب توفي يوم 19 – 6 عن 41 عاما اخرج افلاما مميزة منها (قطن – العرضحالجي – حجل).

13 – فلاح ابراهيم: ممثل رحل يوم 25 – 6 عن 61 عاما، ومن اشهر افلامه (ازهار كركوك – معركة حديثة – يغداد حلم وردي).
14 – رضا طارش: توفي يوم 25 – 6 عن 55 عاما مثل في فيلم (احبيني).

15 - عامر علوان مخرج مغترب في فرنسا رحل يوم 4 – 7 عن 66 عاما من أشهر افلامه (زمان رجل القصب – وداعا بابل – نجم البقال).
16 - امل عباس: ممثلة عراقية مغتربة في الكويت رحلت يوم 7 – 7 عن 63 عاما أشهر افلامها الفيلم الكويتي عدنان.

17 - ثامر مهدي: سيناريست عراقي توفي يوم 8 – 7 عن 81 عاما كتب سيناريوهات افلام (الظامئون – مطاوع وبهية – السلاح الاسود – العاشق – العربة والحصان - المسرات والاوجاع).
18 – غازي الكناني: ممثل عراقي رحل يوم 15 – 7 عن 86 عاما من افلامه : (الظامئون - الرأس - الباحثون - الاسوار - الايام الطويلة - القادسية - المسالة الكبرى - العاشق - عرس عراقي - مكان في الغد).

19 - ميلاد سري: ممثلة عراقية توفيت في 28 – 7 غن 47 عاما ظهرت في افلام (الشوارع الخلفية وانتهاك).
20 – كريم العراقي: كاتب وشاعر عراقي توفي يوم 1 – 7 عن 68 عاما، كتب سيناريو افلام (عريس ولكن وافترض نفسك سعيدا).

21 – ياس خضر: مطرب توفي يوم 1 – 9 عن 85 عاما، ظهر في فيلم (الجزاء عام 1970).
22 - وداد سالم: ممثلة مغتربة توفيت يوم 1 – 12 ظهرت في افلام (اوراق الخريف - الجابي - شايف خير - سنوات العمر - تحت سماء واحدة).
23 – اعتقال الطائي: توفيت يوم 5 – 12 مقدمة أشهر برنامج سينمائي في تاريخ التلفزيون العراقي وهو برنامج السينما والناس.

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