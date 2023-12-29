مجلة "تايم" تختار تايلور سويفت شخصية عام 2023.. ماذا تعرف عنها؟

وفي التفاصيل، قالت مجلة "تايم"، في إعلانها عن اسم تايلور سويفت، الحاصلة على لقب شخصية العام: "على الرغم من تزايد شعبيتها على مر العقود، إلا أن هذا هو العام الذي حققت فيه سويفت نوعاً من الاندماج النووي: إطلاق الفن والتجارة معاً لإطلاق طاقة ذات قوة تاريخية".كما أشارت المجلة في إعلانها أنه تم اختيار نجمة البوب البالغة من العمر 33 سنة، لأنها وجدت طريقة لمنح الناس في جميع أنحاء العالم الأمل في بعض الأوقات المظلمة للغاية.فيما قالت سويفت في تصريحها للمجلة: "يبدو أنها لحظة النجاح الساحق في مسيرتي المهنية، وذلك وأنا في الثالثة والثلاثين من عمري، ولأول مرة في حياتي، كنت قوية عقلياً بما يكفي لتحمل كل ما هو قادم من هذه النجاحات".وقد كان نتاج نجاحات تايلور سويفت، أنها ضاعفت ثروتها، إذ تمكنت من دون أن تكون صاحبة شركة من أن تقدم نتائج كبرى، حسب ما أعلنت عنه قائمة "Fortune 500″، التي تصنف أكثر الشركات الأمريكية حسب إجمالي الإيرادات.كما تم تصنيف سويفت، حسب "CNN Business"، لتكون صاحبة لقب أفضل رائد أعمال للسنة، وهي جائزة أخرى تضاف لها للتأثير الهائل الذي حققته على المجتمع الرأسمالي في العالم.وكانت تايلور سويفت قد بدأت جولتها الفنية الناجحة "Eras Tour" بداية سنة 2023، والتي من المقرر أن تنتهي نهاية سنة 2024.وقد حققت أرباحاً في أمريكا الشمالية وحدها تقدر بحوالي 2.2 مليار دولار من مبيعات التذاكر، وبشكل عام، حسب شركة "StubHub" المختصة في استبدال وإعادة بيع التذاكر، فقد كانت هذه الجولة هي الأضخم في المبيعات في تاريخ الشركة منذ بدايتها.وقد كانت هذه الجولة سبباً في إنفاق الجمهور مبالغ كبرى حركت الاقتصاد في مختلف الدول التي حلّت فيها تايلور سويفت من أجل تقديم عرضها الغنائي، سواء من خلال حجوزات الفنادق، أم استعمال وسائل النقل، وغيرها من المصاريف الترفيهية الأخرى.إضافة إلى عرضها عدة منتجات خاصة بها، والتي يتم بيعها في كواليس الحفلات، من ملابس، وإكسسوارات تحمل صورها، وأسماء أغانيها، وألبوماتها الجديدة والقديمة، والتي تباع بمبالغ كبيرة، تزيد من إنفاق الجمهور، وتحريك الاقتصاد.كما كان فيلم سويفت الذي يحمل اسم جولتها الفنية، من بين أنجح الأفلام التي عرضت في السينما لهذه السنة، وقد حققت إيراداته حوالي 96 مليون دولار في شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا فقط.زيادة على كل هذا، فقد حطمت نجمة البوب الأمريكية رقمها القياسي في "Spotify"، بعد أن أصبحت الفنانة الأكثر بثاً في يوم واحد في تاريخ التطبيق.كما أصبح ألبوم "1989 (Taylor's Version)" الألبوم الأكثر استماعاً على "Spotify" في يوم واحد هذا العام.وقد حصلت تايلور سويفت على 10 جوائز BBMA، في حفل الموسيقى العالمي "Billboard Music Awards"، لتكون بذلك أول فنانة في التاريخ تحصل على هذا الرقم من الجوائز خلال هذا الحفل.وقد حصلت كذلك خلال السنة نفسها على الرقم الأكبر من الترشيحات من أجل جائزة "الغرامي" العالمية، لتتفوق بذلك على صاحب الرقم القياسي السابق الفنان بول مكارتني.