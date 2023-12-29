بفليم وثائقي.. إليسا تكشف اسرارها وسبب إصابتها بالسرطان

التريلر الأول لفيلم ملكة الإحساس " it’s Ok " !
حيث سيكون فيلم وثائقي عن بعض الجوانب المخفية من حياتها بالإضافة لرحلة عملها على إنتاج ألبومها الخاص لأول مره
سيتم عرضه عبر منصة نتفليكس في ٢٥ يناير ٢٠٢٤ 🌟#ElissaXNetflix pic.twitter.com/78e9vee8zN
— Gorgeous Elissa (@G__Elissa) December 28, 2023
التريلر الأول لفيلم ملكة الإحساس " it’s Ok " !
حيث سيكون فيلم وثائقي عن بعض الجوانب المخفية من حياتها بالإضافة لرحلة عملها على إنتاج ألبومها الخاص لأول مره
سيتم عرضه عبر منصة نتفليكس في ٢٥ يناير ٢٠٢٤ 🌟#ElissaXNetflix pic.twitter.com/78e9vee8zN