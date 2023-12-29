بينهم راغب علامة.. فنانون عرب أعلنوا تضامنهم مع غزة في احتفالات رأس السنة

#إعلان تأجيل الجولة الكنديّة الأميركيّة بالاتّفاق مع مكتب السوبرستار #راغب_علامة:
«نظراً للظروف القاهرة التي يعيشها أهلنا في #غزة و #فلسطين و #لبنان تعلن شركة #ستارز_اون_بورد بالاتفاق مع مكتب السوبرستار #راغب_علامة عن تأجيل الجولة الكندية الأميركية الى توقيت آخر»@raghebalama pic.twitter.com/QeBFUs1R18
— Ramez Khaled (@RamezKhaled_) November 25, 2023
#إعلان تأجيل الجولة الكنديّة الأميركيّة بالاتّفاق مع مكتب السوبرستار #راغب_علامة:
«نظراً للظروف القاهرة التي يعيشها أهلنا في #غزة و #فلسطين و #لبنان تعلن شركة #ستارز_اون_بورد بالاتفاق مع مكتب السوبرستار #راغب_علامة عن تأجيل الجولة الكندية الأميركية الى توقيت آخر»@raghebalama pic.twitter.com/QeBFUs1R18