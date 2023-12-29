بينهم راغب علامة.. فنانون عرب أعلنوا تضامنهم مع غزة في احتفالات رأس السنة

السومرية نيوز – فن وثقافة



لأنّ الفنان لا يمكن أن يكون إلا صوتاً معبّراً عن ضمير أمّته الحيّ شهدنا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة المستمر من الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إعلان العديد من الفنانين العرب دعمهم للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الصهيوني وداعميه.



وفي الوقت الذي يستعدّ فيه عدد من نجوم العالم العربي بين العواصم العربية لإحياء حفلات رأس السنة اختار نجوم آخرون أن يعبّروا عن تضامنهم مع فلسطين بإلغاء حفلاتهم بشكل تامّ، فيما قرّر آخرون التبرّع بمداخيل حفلة رأس السنة كاملة لصالح أهل غزة؛ مراعاة لظروفهم الاستثنائية مع استمرار القصف الغاشم للكيان الصهيوني على القطاع وتزايد عدد الشهداء الذي فاق الـ20 ألفاً، وفق "عربي بوست"، فضلاً عن التهجير والتجويع المروّع الذي يقاسونه..



راغب علامة يلغي جولته الغنائية في كندا تضامناً مع غزة

نشر الفنان اللبناني راغب علامة عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على منصّة Instagram يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بياناً يعلن فيه عن إلغاء جولته الغنائية في كندا في احتفالات رأس السنة بسبب الأوضاع في غزة ولبنان..



وذكر في البيان: "نظراً للظروف القاهرة التي يعيشها أهلنا في غزة وفلسطين ولبنان، تعلن شركة ستارز أون بوردز وبالاتفاق مع مكتب السوبر ستار راغب علامة تأجيل جولتنا الكندية الأمريكية التي كانت مقررة بشهر ديسمبر/كانون الأول إلى توقيت آخر بعد رأس السنة نحدده لاحقاً.. نشكر نفهم جمهورنا الكريم".