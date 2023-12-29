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القضاء المصري يصدر حكمه النهائي ضد محمد رمضان
فن وثقافة
2023-12-29 | 06:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,295 مشاهدة
السومرية نيوز – فن وثقافة
قضت محكمة مصرية، بتغريم الفنان محمد رمضان 500 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الإعلامي عمرو أديب بتهمة السب والقذف.
واتهم الإعلامي عمرو أديب الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه في عدة مناسبات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكان أديب حصل على حكم سابق بتغريم رمضان 300 ألف جنيه بقضية أخرى نظرتها المحكمة الاقتصادية، قبل أن يعلن عن اعتذار الفنان محمد رمضان له رسميا.
ونشر أديب بوست كشف خلاله تفاصيل اعتذار الفنان محمد رمضان بعد عدة خلافات بينهما طوال الشهور الماضية وعلق قائلا: "اتصل بي اليوم الفنان محمد رمضان وأبدى اعتذاره لي عن ما بدر منه تجاهي الشهور الماضية وقد قبلت الاعتذار وعفى الله عما سلف، شكرا لوساطة معالي المستشار تركي آل الشيخ دائما تسعى للخير والمحبة".
وأعلن الإعلامي عمرو أديب مقاضاة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما أسفر عن تغريم رمضان بحكم نهائي بـ 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 الاف جنيه على سبيل التعويض المدني.
وبدأت الأزمة، بعد صدور الحكم القضائي في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، وتغريم الفنان محمد رمضان، إذ نشر عبر صفحاته في مواقع التواصل، مقطع فيديو له وهو في حمام السباحة، يقذف دولارات بلاستيكية.
وعقب تداول مقطع الفيديو، وجه الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه "الحكاية"، حديثه إلى الفنان، وقال: "يا "نمبر وان" انت لم تلاحظ أن لك سنة بتعمل مصايب، على فكرة ليس فقط أنت يا محمد تمتلك المال، هناك ناس لديها مال أكثر منك بـ 100 مرة، ولكن لا يقومون بذلك يا محمد إحنا اللي بنحسبه موسى طلع فرعون".
الفنان محمد رمضان، من جانبه رد على انتقادات عمرو أديب، بنشر مقاطع ساخرة من أعماله، ودمجها من تصريحات الإعلامي، حيث نشر فيديو له من أحد أفلامه، وهو يقوم بضرب الفنان حسن عبد الفتاح، وآخر من مسلسل الاسطورة، أثناء توبيخ أحد الممثلين، وتضمن جملة بصوت عمرو أديب قبل أن يرد عليه محمد رمضان بلا اهتمام "بس يا بابا".
الإعلامي عمرو أديب، في اليوم التالي، خرج عبر برنامجه، وأعلن عن مقاضاة الفنان محمد رمضان، وقال موجها حديثه إلى الفنان: "لو محدش رباك أنا هعرف أربيك، والبلد دي فيها قانون يسري على الجميع".
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