أم كلثوم تتسبب بأزمة بين ثنائي فني شهير

وشهدت الساحة الفنية المصرية في الساعات الماضية أزمة كبرى بين شركة العدل جروب، ممثلة في الكاتب والمؤلف مدحت العدل، والمنتج الموسيقي المعروف محسن جابر.الأزمة ثارت حول مجموعة من أغاني الراحلة أم كلثوم، بعد أن أصدر المنتج محسن جابر بيانا أكد فيه أن شركة العدل جروب اعتدت على حقوق عدد من الأغاني التي تمتلكها شركة "ستارز" للإنتاج الفني، مشيرا إلى أن "العدل" استخدمت هذه الأغاني في أعمال فنية.ولم يكتف بيان جابر بهذا الأمر، بل أشار إلى أن "جمعية المؤلفين والملحنين التي يترأسها مدحت العدل، صرحت بغير حق باستخدام تلك الأغنيات، معتبرا أن مدحت العدل يخلط بين صفته كرئيس للجمعية وبين أعماله ومصالحه الخاصة".التصريحات أثارت غضب الدكتور مدحت العدل، ما دفعه لإصدار بيان يؤكد فيه لجوءه إلى القانون، ضد ما أسماها الادعاءات الكاذبة".مدحت العدل وصف بيان محسن جابر "بالباهت والمتهالك، معتبرا أن اسم مدحت العدل وشركة "العدل جروب" وسمعتهما أكبر من مثل هذه الادعاءات المرسلة التي لا تستند إلى أي حقائق".وأوضح أن "تعمد الخلط بين مصالحه الشخصية ومصادفة رئاسته لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، يعكس تهافت هذا الادعاء، مشيرا إلى أن القانون يجرم انتحال الحقوق واستباحتها، وعليه فإنه سيلجأ إلى القانون للفصل فيما قيل في حقه".هذا وأكد بيان آخر صادر عن المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين أن "الجمعية وحدها صاحبة الحق في منح حق الأداء العلني والتراخيص وإعادة النشر، لأي من أغاني أعضائها بمن فيهم كوكب الشرق أم كلثوم، التي سجلت أغانيها لحساب شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات".