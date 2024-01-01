"حاسة اني جاية من العراق".. شيرين تثير اللغط بشأن طلاقها (فيديو)

وانتشر فيديو لشيرين في حفلة خاصة لها، على مواقع التواصل شبهت به سوء علاقتها مع طليقها حسام حبيب بالأوضاع في العراق قائلة :"حاسة اني جاية من العراق".وعبر العراقيون عن استيائهم جراء تصريح شيرين، معتبرين ذلك إساءة لبلدهم.وطالب العراقيين المغنية شيرين عبد الوهاب بتقديم الاعتذار.