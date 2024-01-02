التهاب في الدم وبتر للقدم.. تدهور صحة فنان لبناني مشهور

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهدت حياة فادي إبراهيم لحظة عصيبة عندما تعرّض لوعكة صحية، مما أدى إلى دخوله المستشفى جراء إصابته بمرض السكري الذي أدى إلى بتر إحدى قدميه.طلبت نقابة الممثلين في لبنان من أعضائها التبرع بالدم لصالحه في تلك الفترة الصعبة.تفاقمت حالته الصحية بشكل كبير بسبب إصابته بالتهاب في الدم ناتج عن جلسات غسيل الكلى التي أجراها،وأصبح الآن يواجه خطر فقدان أعضاء أخرى في جسده، وفقًا لتقارير نشرها موقع الفن اللبناني.تؤكد التقارير الصحفية أيضًا على أن تكلفة علاج فادي إبراهيم تعتبر باهظة، ويحتاج إلى دعم مالي لتوفير العناية الطبية اللازمة.فادي إبراهيم، الفنان اللبناني البارز والذي وُلد في 13 أبريل/ نيسان 1956، بدأ رحلته الفنية في عام 1979 عندما انضم إلى فرقة الكشافة المدرسية التي كانت تُنظم مسرحيات واسكتشات.وفي عام 1980، قدم أول مسلسل له بعنوان "المتوحش"، حيث برع في تجسيد شخصية أجنبية أثرت في الجماهير.مع مرور الزمن، شارك في العديد من الأعمال الفنية مثل "حكاية كل بيت" و"مع الأطباء العرب" و"السهام الجارحة"، وحقق نجاحًا كبيرًا بفضل مشاركته في مسلسل "العاصفة تهب مرتين" الذي زاد من شهرته.بالإضافة إلى مساره في التمثيل، عمل فادي إبراهيم كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان، وقام أيضًا بالعمل كماكيير. واستفاد من خبرته في عالم التجميل برحلة إلى برلين للمشاركة في دورات تدريبية للمحترفين.شارك فادي إبراهيم في العديد من الأعمال المصرية مثل "فرقة ناجي عطا الله" و"تحت الأرض"، وكان آخر أعماله مسلسل "التحدي السر".