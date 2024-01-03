متداولة بكثرة في مصر.. ما سر جملة شيرين التي أثارت غضب العراقيين؟

وخلال تواجدها في احدى حفلاتها في دبي قبل أيام، قال لها شخص من الجمهور "الحمدلله على السلامة"، لتجيبه شيرين بالقول: "حاسة إني جاية من العراق".وأثارت هذه الجملة الغضب الواسع في الأوساط العراقية، وقرأتها بعض التقارير بأنها جملة تشير الى "الوضع السيء في علاقتها مع حسام حبيب" وتشبيهه بالعراق.لكن وسائل اعلام وصحف مصرية، فسرت معنى هذه الجملة وسبب استخدامها، حيث تقول الصحف المصرية، ان جملة "هو أنا جاي من العراق" أو "هو أنا جاي من الخليج" جمل كانت مستخدمة بكثرة في المجتمع المصري في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي حيث اعتاد الرجال على السفر لسنوات طويلة من أجل العمل في العراق والخليج وليبيا فعندما يعود لمصر يُقال له حمدالله على السلامة وبعد ذلك أصبحت جملة متداولة بكثرة للتعبير على طول الغياب.