أكثر من 350 مترًا.. نيجيرية تدخل موسوعة غينيس بأطول شعر مستعار بالعالم (صور)

وقالت الموسوعة، إن صانعة الباروكات النيجيرية هيلين ويليامز ابتكرت أطول شعر مستعار مصنوع يدويًا في العالم في يوليو 2023، بقياس 351.28 مترًا.وأوضحت ان هيلين أمضت 11 يومًا وانفقت أكثر من 2493 دولارًا أمريكيًا في صنع الشعر المستعار.وحول مراحل الصناعة، اشارت الى انه بعد إنشاء الطبقة السفلية بشبكة شعر مستعار ونسيج أسود متصل بخوذة دراجة، أكملت قطعة الشعر المستعار باستخدام 1000 حزمة من الشعر، و12 علبة من مثبتات الشعر، و35 أنبوبًا من غراء الشعر، و6250 مشبك شعر.وقالت هيلين إن "العثور على المواد اللازمة لصنع أطول شعر مستعار لم يكن مهمة سهلة، لقد ساعدت تجربتي كصانع شعر مستعار كثيرًا."