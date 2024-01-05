رسائل سياسية ومواقف مزدوجة.. معرض لزها حديد يثير الجدل في أمريكا

ورفض المتحف في ولاية أوهايو نشر رسالة تضامن مع فلسطين كتبها الفنانون وأمين المعرض، ويزعمون أن المركز لم يفي بوعوده بتطوير برامج حول هذا الموضوع.افتتح المعرض الذي يحمل عنوان الحنين الدائم للرحيل: بروفة على إرث زها حديد في 22 تشرين الأول/أكتوبر، بتكليف من حديد، بالإضافة إلى رند عبد الجبار، وخيام اللامي، وإيمي الراعي، وهيرا بويوكتاسيان، وأندريا كانيبا، وديما سروجي، وسيفيل، والمعماري حامد بوخمسين وعلي إسماعيل كريمي.يحتفل المعرض بأعمال حديد كجزء من الذكرى العشرين لمبنى المركز الفني، ويطلق عليه اسم مركز لويس وريتشارد روزنتال للفن المعاصر وكان أول متحف تكلف به حديد.في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أرسلت الفنانة ايتي بورجاباد، رسالة إلى المديرة كريستينا فاسالو، تطلب فيها من المركز "التمسك بقيمه المؤسسية من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والتعبير عن تضامنه مع النضال الفلسطيني المناهض للاستعمار من أجل الحرية والتحرر من الاحتلال والفصل العنصري".كما وقع الفنان تاي شاني، الذي لديه عرض فردي متزامن في المؤسسة، وطلبوا تعميم الرسالة على الموظفين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز وفي المعرض، وأعطوا المتحف مهلة 10 أيام للقيام بذلك.في سلسلة رسائل البريد الإلكتروني التي شاهدتها ذا ناشيونال، رد فاسالو بالقول إن الرسالة لم تتضمن وجهات النظر المختلفة التي يتبناها الموظفون والمجتمع الأوسع، وقالت إنهم لا يستطيعون نشره باسم المؤسسة.وقال فاسالو لصحيفة ذا ناشيونال: "نحن نتبنى وجهات نظر متنوعة، ونعتقد أن تبادلها يفيد الجميع، أي بيان يمكننا صياغته، بمجرد إصداره، سيصبح ثابتًا وغير متغير خلال الوضع الجيوسياسي المعقد".وأضافت أن مركز الفنون المعاصرة ينظم برامج من شأنها "طرح عدد من وجهات النظر القيمة من خلال رسالتنا وخبرتنا، وهي الفن".ومع ذلك، فإن البرامج، التي أشار إليها مركز الفنون المعاصرة أيضًا في تبادله مع الفنانين والقيمين في نوفمبر، لم تظهر بعد. ويختتم المعرض في 24 يناير.استجاب العديد من الفنانين بشكل صريح لحديد باعتباره مهندسًا معماريًا عراقيًا. لقد فهموا مقدمة العرض وإدراجها لتكون جزءًا من رغبة المركز المعلنة في العمل مع فنانين من خلفيات مختلفة. ومع ذلك، شعر الفنانون والقيمون الفنيون بأنهم مستغلون من خلال استخدامهم كأمثلة للتنوع دون منحهم الفرصة للتحدث علنًا.يقول بورجاباد لوبيز باستور، الذي كان يعمل سابقًا في معهد شيكاغو للفنون وغوغنهايم بلباو: "إن التزام الصمت ليس تواطؤًا فحسب، بل إنه نفاق أيضًا".الحنين الدائم للرحيلأخذت بورجاباد لوبيز باستور عنوان العرض من سطر من إيتيل عدنان ، التي كتبت أن المباني التي صممتها حديد كما لو كانت دائمًا على وشك مغادرة المنزل إلى مكان آخر، بالنسبة للقيّمة الإسبانية، سمحت لها هذه الرؤية بتوسيع إرث حديد إلى ما هو أبعد من عرض الدراسات الفردية ونحو مشروع للتعاون مع الفنانين، الذين يستكشف الكثير منهم سيرة حديد كمهندس معماري من الشرق الأوسط.يلعب مركز لويس وريتشارد روزنتال للفن المعاصر دورًا في هذه القصة، حيث تم منحه لحديد مباشرة بعد خسارتها في مسابقة لدار الأوبرا في كارديف لأسباب أشارت لاحقًا إلى خلفيتها."بالنسبة لي، المشكلة الأكبر في الغرفة هي كيف يمكننا مناقشتها كامرأة عراقية؟" يقول بورخاباد لوبيز باستور، "هذا شيء لا أستطيع أن أدعيه أو أحمله منها لأنها كانت محصورة للغاية في الطريقة التي ستتحدث بها عن نفسها.وأضاف: "لا أستطيع أن أعرض أشياء لم تقلها، ولكن يمكنني أن أدعو الأشخاص المناسبين لاستخدام إرثها وجعلها مناقشتها ضمن منظور مختلف، لأن الدوائر التي تمكنت من غزوها واحتلالها بشكل احترافي كانت مناطق غربية ذكورية أساسية".لقد أدخل سياق الحصار في غزة المعرض إلى بعد سياسي أكثر وضوحًا، ويسلط الضوء، على أقل تقدير، على المصالح والأهداف المتنافسة التي تلعبها عملية إنهاء الاستعمار.وفي الوقت نفسه، فإن الآثار المريرة للمعرض تعيد العرض إلى موضوعه المركزي. إنها إشارة إلى التحديات التي واجهتها حديد أثناء عملها في الغرب خلال حربي الخليج والعراق، وتسلط الضوء على مدى تعقيد هذه المفاوضات - سياسياً وعاطفياً على حد سواء