القبض على محمد رمضان فور عودته لمصر.. ما الحقيقة؟

وزعمت الأنباء المتداولة أن محمد رمضان ألقي القبض عليه تنفيذًا لحكم حبسه عامًا، بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة عن أحد البنوك.لكن أحمد الجندي، محامي الفنان المصري، نفى الأنباء المتداولة، مؤكدًا انه قدم معارضة على الحكم الصادر ضد موكله، من المقرر نظرها في جلسة بتاريخ 21 فبراير/ شباط المقبل.نوه "الجندي" بأن "رمضان" عاد إلى بلاده دون مشكلات، ووصل إلى منزله بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.كانت محكمة مصرية قضت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحبس "رمضان" سنة "غيابيًا"، بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك.وبدأت الأزمة في يونيو/ حزيران 2021، حينما نشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، وقال خلاله: "استيقظت من النوم على تليفون من البنك، وأخبرني الموظف بأن الدولة تحفظت على فلوسي، قلت له دون تفكير، لا توجد مشكلة، أنا وفلوسي ملك بلدي وأهل بلدي".كانت الجهات المختصة حجزت على 6 ملايين جنيه بحساب الفنان محمد رمضان، تنفيذًا لحكم نهائي بالتحفظ على أمواله.يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل/ نيسان 2021، بإلزام الفنان "رمضان" بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار أشرف أبو اليسر عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".