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بين الأجمل والأسوأ... شاهد إطلالات النجمات في حفل جوائز غولدن غلوب لعام 2024!
فن وثقافة
2024-01-08 | 08:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
859 مشاهدة
تصدّر حفل "Golden Globes" محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، كونه من أهمّ المحطات الفنية العالمية، ومعه ينطلق موسم حفلات الجوائز للنجوم والأفلام والأعمال السينمائية. لذا، إليكم أبرز إطلالات النجمات في الحفل الضخم، منها الأجمل وأخرى اعتبرت الأسوأ على السجادة الحمراء.
في نسخته ال81، أُقيم حفل غولدن غلوبز في فندق بيفرلي هيلتون في كاليفورنيا، وحضره عدد كبيرمن نجوم العالم وصناع الأفلام والمسلسلات، ومع لائحة الجوائز المميّزة والكثيرة للحفل اُضيف لهذا العام جائزة "الأداء الكوميديّ التلفزيونيّ" وجائزة "الإنجازات السينمائيّة وشباك التذاكر".
أجمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء
جنيفر لوبيز
: تألّقت النجمة "جي لو" بفستان طويل باللون الوردي الناعم من تصميم دار Nicole Felicia Couture، وتزيّن الفستان بأكمام من الورود المصنوعة من القماش نفسه. وإختارت تسريحة شعر ريترو مناسبة لإطلالتها في الحفل.
تايلور سويفت
: إعتمدت فستاناً باللون الأخضر البراق من دار "غوتشي"، ولاحظ الجميع أنّها وصلت قبل موعد عرض الحفل مباشرة لكي تختطف الأضواء بهذا اللوك المميز والذي نال إعجاب معظم رواد مواقع التواصل.
مارغو روبي
: لم تغب نجمة فيلم "باربي" عن الحفل بل حضرت وبقوّة من خلال إطلالتها الجميلة والساحرة مثل ما وصفها الرواد، فإختارت فستان وردي من توقيع دار Armani Privé، وحازت على جائزة "أفضل ممثلة في فيلم كوميدي" عن دورها بفيلم "باربي".
ايمّا ستون
: حصدت على جائزة أفضل ممثلة كوميدية في مسلسل تلفزيونيّ، وتألقت إيما بفستان من توقيع "لويس فيتون"، وتميّز فستانها بتطريز الورود الذي اخترق القماش، وتأرجحت الدرجات بين الألوان الورديّ والأزرق والرماديّ الفاتح.
إطلالات سيئة تعرّضت للكثير من الإنتقادات
بيلي إيليش:
لم تكن إطلالتها ناجحة وذلك بحسب آراء الجمهور، إذ ظهرت على السجادة الحمراء بستايل إرتكز على القميص مع البلايزر الواسعة، بالإضافة إلى تنورة متوسطة الطول وواسعة من تصميم Willy Chavarria، وجوارب باللون الوردي!
دايفن جوي راندلوف:
هي أيضاً كانت إطلالتها سيئة حيث تعرّضت للكثير من الإنتقادات والسخرية بسبب أنّ قصّة الفستان لا تليق لجسمها.
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