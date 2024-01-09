شيرين تكشف حقيقة ارتباطها بخطيب "ميرهان" وتطالب بملاحقة أدعياء الشهرة

وتداولت وسائل إعلام محلية في الأيام القليلة الماضية، أنباء أفادت بوجود علاقة بين شيرين عبد الوهاب وخطيب الممثلة ميرهان حسين، الذي انفصل عنها بعد ارتباطهما رسمياً بـ8 أشهر، وقبل فترة قصيرة من زواجهما.وأصدر محامي شيرين، حسام لطفي، بياناً، قال فيه: "تتابع الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تتداوله أخبار صحفية عن علاقاتها بأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه".وأضاف البيان، الذي نقلته وسائل إعلام محلية: "تحذر الفنانة شيرين عبد الوهاب من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أخبار كاذبة، بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي".وتوعدت "شيرين" كل مَن يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وإلهائها عن متابعة مسيرتها الفنية بما هو جديد على الصعيد الغنائي، بحسب نص البيان.وكلّفت المطربة المصرية، محاميها بملاحقة ما وصفتهم بـ"أدعياء الشهرة"، مؤكدة، في نهاية البيان أنها وصداقاتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات.