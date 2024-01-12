معهد الفن المعاصر الأمريكي يحتفي بفنانة عراقية "مثيرة للجدل"

وسيتضمن معرض المعهد، عرض لأول مرة تركيبات جديدة واسعة النطاق تتناول قضايا مثل تجربة اللاجئين والنظرة الاستعمارية، بحسبما ذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل".



وهيف كهرمان من مواليد 1981 وهي فنانة عراقية، تركز في ممارستها الفنية على الرسم بشكل خاص، إضافةً إلى النحت والتصميم، تعكس أعمالها القضايا المثيرة للجدل المتعلقة بالجنس، تحديدا يتعلق في هوية النساء المرتبطة بخبرتها كلاجئة، وجميع القضايا التي أصابت بلدها الأم العراق. هيف حاليا تعيش وتعمل في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.