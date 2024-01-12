شغل غير نظيف.. شريف منير غاضب ويؤكد هناك حرب ضد فيلمه الجديد

وقال منير في لقاء إذاعي عن الفيلم مؤكدا أن "الجمهور لم يعلم بطرح الفيلم في دور العرض، مشيرا إلى أن هناك "شغل غير نظيف" يمارس تجاه هذا الفيلم"."في حد بيوقع الفيلم"، هكذا وصف شريف منير ما يجري، مدللا على حديثه "بعدم وجود أي دعاية للفيلم في الطرقات والشوارع، وعدم وجود أي إعلان خاص بالعمل".ورفض الفنان المصري "تسمية شخص بعينه مسؤولا عما يجري، قائلا "مش هتكلم وأقول مين المسؤول.. بس ربنا هيجيبلنا حقنا منك"، خاصة أن هناك ميزانية مخصصة للدعاية للفيلم، ولكنه لا يعلم ما تم عمله بهذه الميزانية".وأوضح بطل "الكيت كات" أن "الفيلم الذي يتعاون فيه مع خالد الصاوي، يناقش قضية موجودة بالفعل، يصمت الجميع عنها، ولذلك حينما يعرض هذا العمل عبر المنصات والمحطات التلفزيونية سيعلم الجمهور كم هو فيلم جميل ومحترم".شريف منير تحدث عن "وجود دور عرض أفسدت الصوت الخاص بالفيلم، وهو ما اكتشفته ابنته، حينما ذهبت لمشاهدة الفيلم، واتصلت بوالدها لتخبره أن الصوت الخاص بالفيلم رديء وبه مشكلة".كما أشار إلى أن "هناك حفلات للفيلم غير معلن عنها، ليس هذا فقط، بل إن البعض في شباك التذاكر يرفض بيع تذاكر الفيلم بحجة أنه كامل العدد، ويروج لصالح أفلام أخرى موجودة في السباق، وهو ما جعله يعلق قائلا "انت متوصي تبوظ الفيلم وتوقعه"، ولكنه تساءل لصالح من يتم هذا الأمر".