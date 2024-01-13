مهرجان في تكساس يعرض فلما "لأول مرة" عن قصة فوز العراق بكأس اسيا 2007

الفلم الذي يحمل اسم أسود بلاد الرافدين، من اخراج لوسيان ريد، وإنتاج كل من محمد الدراجي، باتريك ريردون، ديفيد هيلمان، لوسيان ريد، رايان بوندرا، ديفيد كاتسمان، آدم لينهان، مايكل شوجر.ويروي هذا الفيلم رحلة المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ليصبح بطلاً لكأس آسيا عام 2007، خلال أكثر أيام الحرب الأهلية دموية في البلاد.ويصف الفلم لاعبي الفريق، بأنهم "أبناء الأعداء اللدودين الذين يقاتلون في الحرب الطائفية، وحدوا بلادهم في أحلك ساعاتها"، وسيكون هو العرض الأول في العالم لهذا الفلم.ومهرجان SXSW هو مجمع سنوي من مهرجانات فيلم وإعلام تفاعلي وموسيقى ومؤتمرات يعقد في منتصف شهر مارس في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية.