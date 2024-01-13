العراق بالمرتبة 65 بين الدول الأكثر امتلاكا لمواقع أثرية مسجلة باليونسكو

ومن اصل 168 دولة، جاء العراق بالمرتبة 65 في قائمة الدول الأكثر امتلاكا للمتلكات التراثية المسجلة في قائمة اليونسكو.وبلغ عدد المواقع العراقية المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث 6 مواقع فقط، في الوقت الذي يمتلك العراق 150 الف موقعا اثريا بحسب هيئة السياحة والاثار.وجاءت الدولة الأكثر امتلاكا للمتلكات الاثرية المسجلة في قائمة اليونسكو هي إيطاليا، بعدد مواقع مسجلة بلغ 59 موقعا، تليها الصين وألمانيا وفرنسا واسبانيا والهند والمكسيك، وبريطانيا، وروسيا، وايران، كأكثر 10 دول تسجيلا للمواقع التراثية.