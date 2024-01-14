شيرين توضح للعراقيين ملابسات جملتها "المثيرة للجدل"

وقالت شيرين في بيان رسمي، في أول تعليق على مزاحها المثير للجدل بحق الشعب العراقي في حفل استقبال العام الجديد 2024، انها تعرب عن أسفها لسوء فهم عبارة "حاسة إني جاية من العراق" التي ردت بها على ترحيب الجمهور بعودتها لتقديم الحفلات الغنائية في مدينة دبي.وأضافت في التوضيح الرسمي: تعرب الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أسفها لفهم عبارة ردت بها عفوياً على عبارات ترحيب الجمهور بها (حمد الله على السلامة) من عدد من أفراد جمهور حضر حفلاً غنائياً أحيته مؤخراً، ولم تكن تقصد بما قالت إساءة لشعب العراق، حيث كان قصدها، ترديد عبارة درج الشعب المصري، على توجيهها إلى من يعودون إلى مصر بعد طول غياب، محملين، بالخير كله من أرض العراق".وأكدت عبد الوهاب، أن محبتها لجمهورها من أهل العراق، كانت من وراء الإشارة إلى بلدهم، وأن كل ما روج من تأويلات وتفسيرات في هذا الشأن مردود فهم مغلوط، لعباراتها، وإخراج عن سياقها".وتمنت شيرين عبد الوهاب أن تلتقي بجمهورها في العراق في فرصة قريبة، لتجدد محبتها وتقديرها لشعبه العربي الأصيل، الذي يتمتع جمهوره بمكانة خاصة في قلبها".وكانت الفنانة شيرين خلال احياء حفل رأس السنة في دبي، اجابت على احد جماهيرها الذي قال لها الحمدلله على السلامة، بالقول: "حاسة اني جاية من العراق"، الجملة التي اثارت الغضب في الأوساط الشعبية والفنية العراقية.