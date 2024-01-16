تنبؤات "ليلى عبد اللطيف" تتحقق.. ياسمين تعلن انفصالها عن العوضي

وكتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها في فيسبوك: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد.. وبيننا كل الاحترام والتقدير".وأثارت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، في وقت سابق ضجة كبيرة بتوقعها انفصال الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي.ورد الفنان المصري الشاب، على توقعات عبد اللطيف خلال لقائها مع الإعلامي نيشان، قائلا: "كذب المنجمون ولو صدقوا".وأضاف العوضي، في لقاء على هامش العرض الخاص لفيلمه "الإسكندراني" مساء الثلاثاء: "أنا مبشغلش بالي بالحاجات دي، أنا مؤمن بربنا".وسبق أن ردت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، على توقع ليلى عبد اللطيف انفصالها عن أحمد العوضي، وكتبت: "يا ساتر يا رب، بلاش انتي يا ليلى"، وعلق العوضي على منشورها: "كذب المنجمون ولو صدقوا".وتنبأت عبد اللطيف، خلال حلقة توقعات الأبراج للعام الجديد 2025، انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز، وقالت "الفنانة الغالية على قلوبنا ياسمين عبد العزيز أراها تقترب للأسف في 2024 أو 2025 من مرحلة الانفصال عن زوجها، الممثل أحمد العوضي، بشكل مفاجئ".