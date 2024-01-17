هل خانها العوضي؟.. اول تعليق لياسمين عبد العزيز بعد طلاقها

وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على إنستغرام، الأربعاء: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنوات زواج، وانفصالنا شيء قدرنا (مش بايدينا)".وأعلنت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، الثلاثاء، طلاقهما رسمياً بعد زواج استمر قرابة 5 سنوات، وجاء الطلاق على نحو مفاجئ وصادم لجمهورهما في مصر والعالم العربي.ولم تحضر ياسمين العزيز العرض الخاص لفيلم "العوضي" الجديد "الإسكندراني" الذي خاض به أول بطولة مطلقة في تاريخه السينمائي، كما غاب "العوضي" عن احتفال ياسمين بعيد ميلادها الـ45.وأثار خبر الطلاق صدمة بين جمهور ياسمين عبدالعزيز والعوضي، خصوصاً أن علاقتهما كانت تحظى بمتابعة كبيرة على السوشيال ميديا، كما جاء خبر الطلاق مفاجئًا ودون سابق خلاف بين الثنائي.وفي مطلع الشهر الجاري، توقعت خبيرة أبراج لبنانية انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي خلال 2024، وهو ما أثار استياء الثنائي المصري، وعلق عليه "العوضي": "كذب المنجمون ولو صدقوا".