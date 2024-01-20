أول إطلالة لرحمة رياض على السجادة الحمراء وهي حامل.. (فيديو)

أطلت الفنانة العراقية رحمة رياض، على السجادة الحمراء وهي حامل، وذلك خلال مشاركتها بمهرجان في السعودية.

وكشفت رياض وهي برفقة زوجها ألكسندر علوم، عن نيتها تسمية مولودتها بغداد.

وقالت رياض، إن هناك عملاً جديداً لها طلبت من الجميع انتظاره، واصفة إياه بالمفاجأة غير المتوقعة.

وكانت الفنانة العراقية، احتفلت بالعام الجديد عبر إعلانها عن مفاجأة وهي حملها، ونشرت صورة لها برفقة زوجها وعلقت عليها بالقول "فصل جديد راح نضيفه لقصة حبنا، تمنوا لنا الخير وأحنا نتمنى لكم سنة سعيدة، كلها حب وفرح وسلام".