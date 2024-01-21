هل قرر "الزعيم" اعتزال الفن؟.. عصام إمام يوضح الحقيقة

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء اعتزال عادل إمام، في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards بالعاصمة السعودية، الرياض.وقال عصام إمام: "إن عادل إمام بحالة صحية جيدة، ومن الممكن أن يقدم أعمالا فنية جديدة خلال الفترة المقبلة".وأكد "عصام" استغرابه من تصريحات ابن شقيقه المخرج رامي إمام حول اعتزال والده.كان رامي إمام طمأن الجمهور العربي على حالة "الزعيم" خلال حفل توزيع جوائز "joy awards" مساء السبت، وقال: "والدي بخير لكن قرر أن يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد"، وهو ما فسرته وسائل إعلام محلية بأنه إعلان عن اعتزال عادل إمام.