العوضي يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى.. ما علاقة ياسمين عبد العزيز؟

السومرية نيوز – فن وثقافة



بعد مرور أقل من أسبوع على انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تعرض أحمد العوضي لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس الإثنين، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، والتي لا يزال يمكث فيها إلى الآن لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل مغادرته منها خلال الساعات المقبلة، بحسب مصدر مقرب منه.



العوضي محجوز في المستشفى وممنوع من الزيارات

وإثر دخوله المشفى شارك حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب" منشوراً على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قال فيه: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى من يومين لصعوبة حالته".



لكن حمدان سرعان ما قام بحذف منشوره، وهو ما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن السبب الذي جعل المؤلف المصري يتراجع عما كتبه، حتى إن منهم من اتهمه بإثارة الجدل.



ورجح آخرون أن صحة العوضي تراجعت بسبب انفصاله عن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وتأثره بالهجمة الشرسة من محبي ياسمين عليه واتهامه بخيانتها.



العوضي يستعد لموسم رمضان المقبل

ويقوم العوضي مؤخراً بتصوير مسلسل "حق عرب" في مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة الذي من المنتظر أن يعرض في رمضان المقبل كأول بطولة مطلقة له على مستوى الدراما التليفزيونية الذي جمعته فيه بعض المشاهد مع رياض الخولي، ووفاء عامر، وأحمد عبد الله، ودنيا المصري، وكوكبة من النجوم. لكن حمدان سرعان ما قام بحذف منشوره، وهو ما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن السبب الذي جعل المؤلف المصري يتراجع عما كتبه، حتى إن منهم من اتهمه بإثارة الجدل.ورجح آخرون أن صحة العوضي تراجعت بسبب انفصاله عن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وتأثره بالهجمة الشرسة من محبي ياسمين عليه واتهامه بخيانتها.ويقوم العوضي مؤخراً بتصوير مسلسل "حق عرب" في مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة الذي من المنتظر أن يعرض في رمضان المقبل كأول بطولة مطلقة له على مستوى الدراما التليفزيونية الذي جمعته فيه بعض المشاهد مع رياض الخولي، ووفاء عامر، وأحمد عبد الله، ودنيا المصري، وكوكبة من النجوم.

ويعرض لأحمد العوضي في دور العرض حالياً فيلم "الإسكندراني"، ويشاركه البطولة كل من زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله وغيرهم، والفيلم من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.



يذكر أن طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز كان قد أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، بعدما أعلن الثنائي الفني انفصالهما الثلاثاء الماضي، بشكل مفاجئ، ولا سيما أنّ علاقتهما الزوجية كانت واحدة من أبرز العلاقات في الوسط الفني.



وجاء الإعلان عن انفصال الزوجين الفنانين في يوم عيد ميلاد النجمة المصرية حيث كتبت عبد العزيز على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير". ومن جهته، كرّر العوضي البيان نفسه على حساباته الرسمية، معبراً عن أمله في أن يظل بينهما الاحترام والتقدير.