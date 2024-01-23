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ليلى عبد اللطيف تعود بتنبؤات جديدة تخص الفنانين.. الدور لمحمد رمضان
فن وثقافة
2024-01-23 | 12:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,142 مشاهدة
تحدثت اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن رد فعلها، تجاه صدق توقعها الخاص بطلاق الفنانين المصريين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.
ونفت ليلى عبد اللطيف، صفة "المنجمة": "أنا مَن أقولها دائماً على التلفزيون.. كذب المنجمون ولو صدقوا أو لو صدفوا.. أنا لست منجمة.. أنا مجرد سيدة عندها إحساس وإلهام لا أكثر".
وأبدت "ليلى" اندهاشها من الاهتمام بنبوءتها أكثر من خبر انفصال "ياسمين" و"العوضي" ذاته، مؤكدة أنها حينما كشفت عن توقعها، لم تقصد أن "تكسر قلبهما" حسب تعبيرها: "ياسمين إنسانة رقيقة وشفافة ومحبوبة وعاطفية، والعوضي قلبه طيب وأشعر من عينيه أنه يحبها جدًا".
وأشارت السيدة اللبنانية إلى أن ما أدلت به بشأن طلاق "ياسمين" و"العوضي" كان مجرد توقع، موضحة أنها لو كانت على علاقة بهما لتواصلت معهما هاتفيا وحذرتهما، أو ساعدتهما ووقفت إلى جوارهما: "أتمنى أن أقابل ياسمين وأجيبها على ما تود أن تسألني به، والعوضي أيضاً".
كما تمنت "ليلى" أن يعود "العوضي" و"ياسمين" إلى بعضهما البعض، مشددة على أن "الحب والزواج سيدقان باب الفنانة المصرية ولن تكون وحدها، كما سيكون لديها طفل أو طفلة"، في توقع جديد أفصحت عنه.
غيرت السيدة اللبنانية دفة حديثها عن علاقة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، مؤكدة أن مسألة عودتهما من جديد "صعبة"، وإن عادا "لن يكملا حياتهما سويا".
وتوقعت "ليلى" أن تحظى "شيرين" بحياة أخرى غير التي قضتها سابقا، فستعيش بسعادة وهناء واستقرار، وستكون كما كانت سابقا بحسب قولها.
كما تطرقت السيدة اللبنانية إلى علاقة النجم المصري تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل.
وقالت "ليلى" إن "بسمة" هي أكثر إنسانة تلائم حياة "تامر": "حياته بلا بسمة لن يكون فيها بسمة".
أما عن مستقبل الفنان المصري محمد رمضان، كشفت "ليلى" أنه سيتعاون مع المطرب المغربي سعد لمجرد في "ديو" غنائي، على أن يجري ترجمته لمختلف اللغات.
وكشفت السيدة اللبنانية أنها تتمنى مقابلة "رمضان"، حتى "تهمس في أذنه بمفاجأة ستهزّه" بحسب قولها: "سيفعل شيئا لم يخطر على باله".
وعن المطرب اللبناني فضل شاكر، توقعت "ليلى" حدوث تطورات خاصة بأزمته.
وكشفت السيدة اللبنانية أن "شاكر" سيقدم اعتذارا ويجري تسوية خاصة بأزماته، ومن ثم سيعود إلى جمهوره.
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