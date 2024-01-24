ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفى.. هل تراجعت عن الطلاق؟

السومرية نيوز – فن وثقافة



تصدَّرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الأخبار من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرض طليقها الممثل أحمد العوضي لوعكة صحية، أدت إلى نقله إلى المستشفى بشكل عاجل.







ياسمين عبد العزيز تزور العوضي في المستشفى

ربط الجمهور تدهور حالة أحمد العوضي الصحية بطلاقه المفاجئ من ياسمين عبد العزيز، الذي تم الإعلان عنه يوم 16 يناير/كانون الثاني 2024، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



إذ إنه لم يتم الكشف عن تفاصيل وضعه الصحي، أو السبب الذي جعله ينقل إلى المستشفى على وجه السرعة، الشيء الذي أثار قلق جمهوره بشكل كبير.



وقد كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عبر برنامجها التلفزيوني صحة الخبر، الذي يفيد بزيارة ياسمين عبد العزيز لطليقها أحمد العوضي في المستشفى، بالرغم من إتمام الطلاق قبل أسبوع واحد فقط.



وقد أشاد الجمهور بتصرف ياسمين عبد العزيز، وأشاروا إلى أنه من الممكن أن يكون خطوة محتملة للعودة عن الطلاق، ورجوعها إلى أحمد العوضي من جديد. جاء ذلك بعد أن شاركت عدة صحف مصرية خبراً، مفاده أن عبد العزيز كانت أول من ذهب إلى المستشفى من أجل زيارة العوضي، والاطمئنان على صحته.ربط الجمهور تدهور حالة أحمد العوضي الصحية بطلاقه المفاجئ من ياسمين عبد العزيز، الذي تم الإعلان عنه يوم 16 يناير/كانون الثاني 2024، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.إذ إنه لم يتم الكشف عن تفاصيل وضعه الصحي، أو السبب الذي جعله ينقل إلى المستشفى على وجه السرعة، الشيء الذي أثار قلق جمهوره بشكل كبير.وقد كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عبر برنامجها التلفزيوني صحة الخبر، الذي يفيد بزيارة ياسمين عبد العزيز لطليقها أحمد العوضي في المستشفى، بالرغم من إتمام الطلاق قبل أسبوع واحد فقط.وقد أشاد الجمهور بتصرف ياسمين عبد العزيز، وأشاروا إلى أنه من الممكن أن يكون خطوة محتملة للعودة عن الطلاق، ورجوعها إلى أحمد العوضي من جديد.

وقد تم ربط كل هذه الاحتمالات بالطريقة التي تم بها إعلان الطلاق، والذي جاء بعد يوم واحد من عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، ومعايدة العوضي لها بكلمات رومانسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



كما أن ياسمين نفت عبر منشور على "إنستغرام" أن يكون الطلاق قد تم بسبب خيانة زوجها لها، مؤكدة على حسن أخلاقه ومعاملته لها طيلة فترة الزواج.



*وعكة صحية مفاجئة تُدخل أحمد العوضي المستشفى

يشار إلى أن مؤلف مسلسل "حق عرب"، محمود حمدان، كان قد أعلن عن دخول أحمد العوضي إلى المستشفى، عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات، وهو محجوز في المستشفى من يومين لصعوبة حالته".



إلا أن حمدان سرعان ما قام بحذف منشوره، وهو ما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن السبب الذي جعل المؤلف المصري يتراجع عما كتبه، حتى إن منهم من اتهمه بإثارة الجدل.



إلا أن الصحف المصرية رجعت وأكدت صحة الخبر، الذي تم تداوله على نطاق واسع، آملين له الشفاء العاجل.