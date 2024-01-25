بعد غياب ثماني سنوات.. الساهر يطرح أحدث أعماله الغنائية

ويعد ألبوم "مع الحب" عودة الفنان كاظم الساهر بعد 8 سنوات من الغياب ويتضمن الألبوم 13 أغنية جميعها من ألحانه وغنائه وهي:- "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا".وقدم الساهر أغنية جديدة يدعم من خلالها أطفال غزة الذي يتعرضون للعنف والقتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك يقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.وأوضح الساهر خلال مشاركته جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، شيئاً من مسيرته في عالم الشعر والأدب والألحان أن أغنية "أوقفوا الحرب" تدعو لوقف الحروب والقصف على غزة، ويتوجه إلى نيويورك، لتسجيل الأغنية لطرحها قريباً، قائلا: "نأمل أن توصل رسالتنا، وأن نسهم في وقف الحرب التي تلحق بالمدنيين الأبرياء والموت الكارثي للأطفال".وأضاف "أمل أن يعم الأمن على عزة لسلامة الأطفال وأهلها من الحروب والقتل، وينبغي أن يتوقف الحرب التي يدفع ثمنها الأبرياء".