بعد ضجة "تايلور سويفت".. كيف تمنع تحويل صورك إلى "فاضحة" بالذكاء الاصطناعي؟

أزمة تايلور سويفت، وصلت الى الحد الذي دفع البيت الأبيض للتعليق على القضية والتعبير عن مدى قلقه من هذا التطور المثير للقلق والاستخدام المضر للذكاء الاصطناعي.لذلك، يمكن للأشخاص اتخاذ بعض الخطوات الصغيرة للمساعدة في حماية أنفسهم من استخدام صورهم في صور غير موافق عليها.ينصح خبير أمن الكمبيوتر ديفيد جونز، الأشخاص بضرورة مراعاة الحفاظ على خصوصية الملفات الشخصية ومشاركة الصور فقط مع الأشخاص الموثوق بهم لأنك "لا تعرف أبدًا من الذي يطلع على ملفك الشخصي"، بحسب CNN.ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين يشاركون في "الإباحية الانتقامية" يعرفون أهدافهم بشكل شخصي، لذا فإن الحد مما يتم مشاركته بشكل عام هو الطريق الأكثر أمانًا.بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الأدوات المستخدمة لإنشاء صور جنسية أيضًا الكثير من البيانات الأولية والصور التي تظهر الوجوه من زوايا مختلفة، لذلك كلما قل عدد الأشياء التي يتم مشاركتها كان ذلك أفضل. ومع ذلك، حذر جونز من أنه نظرًا لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر كفاءة، فمن الممكن في المستقبل أن تكون هناك حاجة إلى صورة واحدة فقط لإنشاء نسخة مزيفة بعمق لشخص آخر.يمكن أن يسعى المتسللون أيضًا إلى استغلال ضحاياهم من خلال الوصول إلى صورهم. وقال: "إذا أراد المتسللون ذلك، فقد يحاولوا اختراق كلمات المرور الخاصة بك حتى يتمكنوا من الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك التي تشاركها على حساباتك". وأضاف "لا تستخدم أبدًا كلمة مرور سهلة التخمين، ولا تكتبها أبدًا."