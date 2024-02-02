هجوم لاذع ومعاقبة.. محمد امام بمرمى النيران السعودية بعد دعمه فلسطين

وتعرض الممثل المصري محمد إمام، نجل الفنان عادل إمام، إلى هجوم واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ عقب توجيهه رسالة تضامن للشعب الفلسطيني خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز "جوي أوردز" بالعاصمة السعودية الرياض.واغضبت كلمة محمد امام الجمهور السعودي، حيث وصفوه بالمتسلق على ظهورهم للوصول الى الشهرة، وتداول مغردون على تويتر تراجع مجموعة mbc عن شراء مسلسله "كوبرا" كحالة من العقاب له بعد كلمته، وانطلقت حملة لتشويه صورته ووصفه بـ"العاق والمدعي" الذي أراد لعب دور البطولة، معتبرين أن ذلك "جاء في غير محله"، فيما وجه آخرون اتهامات بـ"المزايدة".وطالب اخرين السلطات المصرية بالكشف عن حالة الزعيم عادل امام الصحية متهمين ابنه بالمستشرف الذي يقيد والده من الظهور اعلامياً، فضلا عن منع عرض فيلمه "أبو النسب" في دور العرض السعودية.في المقابل، أشاد ناشطون عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بكلمة إمام التي ألقاها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، لافتين إلى أن حديث الفنان المصري "لم يتضمن ما يستوجب هذا الهجوم ضده".وعلق محمد إمام على كلمته في الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس - تويتر سابقًا"، قائلا:" أكن للمملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها ورموزها كل الحب والإمارات كما أكنه لبلدي أو لأي بلدٍ عربي.. وسعيد بالنهضة الفنية العالمية التي تحدث فيها وعلى التكريم الجميل للزعيم.. وأشكرهم دائما على حفاوتهم في استقبالنا.. أعلن أن ليا جمهور كبير جدًا في السعودية جعلوا أفلامي عندهم من أعلى الإيرادات ومسلسلاتي من أعلى المشاهدات.. أنا فنان مصري عربي قبل كل شيء.. واتربيت على أن الفن وسيلة للتواصل بين الشعوب وفهمهم لبعضهم البعض وتقبل الآخر.. وهذا أسمي معاني الفن وأتمني أن أخدم هذا المعني.. كل الحب والاحترام لجمهوري في كل الوطن العربي".ومنح المستشار تركي آل الشيخ جائزة "زعيم الفن العربي"، للمرة الأولى للنجم عادل إمام، جائزة لمرة واحدة فقط، ولن تتكرر وتم عرض لقطات من أعماله على مدار مشواره، وسط تصفيق حار، وأكد تركي آل الشيخ في كلمته أن "الزعيم شرف لكل الوطن العربي نفتخر به ونجاحاته ورسالته وإبداعه".واستحوذ نجلا الزعيم عادل إمام على تصفيق الحضور، وخاصة حين تحدثا عن والدهما، وعلاقته الأبوية بهما، كما جذب الفنان محمد عادل إمام الأنظار بحديثه عن دعمه لأهل فلسطين وعدم نسيان القضية الفلسطينية، إذ تفاعل عدد من متابعي حفل JOY AWARDS مع كلمة محمد عادل إمام، معلقين: "ابن الزعيم فعلا"، و"محمد عادل إمام زعيم ابن الزعيم".وقال الفنان محمد عادل إمام إن والده بخير وحالته الصحية جيدة، كما تحدث المخرج رامي إمام لقناة MBC والإعلامية ريا أبي راشد عن غياب الزعيم عن العمل الفني، وقال قبل الحفل إن الزعيم عادل إمام يفضل قضاء وقته بين أسرته، وليس العمل الفني.وتابع رامي إمام: "الزعيم قرر التفرغ لحياته الأسرية، للاستمتاع بها مع الأحفاد ليقاطعه شقيقه محمد إمام: هو سعيد مع الأحفاد".