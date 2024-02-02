هجوم لاذع ومعاقبة.. محمد امام بمرمى النيران السعودية بعد دعمه فلسطين

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
07:00 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تعليق أمريكي بشأن الرد على "هجوم الأردن": بايدن أتخذ قراره
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480650-638424913435483733.jpg
هجوم لاذع ومعاقبة.. محمد امام بمرمى النيران السعودية بعد دعمه فلسطين
فن وثقافة
2024-02-02 | 12:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,958 مشاهدة
تصدر الفنان محمد عادل إمام تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمته وتحيته للشعب الفلسطيني خلال تسلمه وشقيقه المخرج رامي إمام، جائزة تكريم والدهما الزعيم عادل إمام، بحفل JOY AWARDS.
وتعرض الممثل المصري محمد إمام، نجل الفنان عادل إمام، إلى هجوم واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ عقب توجيهه رسالة تضامن للشعب الفلسطيني خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز "جوي أوردز" بالعاصمة السعودية الرياض.
واغضبت كلمة محمد امام الجمهور السعودي، حيث وصفوه بالمتسلق على ظهورهم للوصول الى الشهرة، وتداول مغردون على تويتر تراجع مجموعة mbc عن شراء مسلسله "كوبرا" كحالة من العقاب له بعد كلمته، وانطلقت حملة لتشويه صورته ووصفه بـ"العاق والمدعي" الذي أراد لعب دور البطولة، معتبرين أن ذلك "جاء في غير محله"، فيما وجه آخرون اتهامات بـ"المزايدة".
وطالب اخرين السلطات المصرية بالكشف عن حالة الزعيم عادل امام الصحية متهمين ابنه بالمستشرف الذي يقيد والده من الظهور اعلامياً، فضلا عن منع عرض فيلمه "أبو النسب" في دور العرض السعودية.
في المقابل، أشاد ناشطون عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بكلمة إمام التي ألقاها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، لافتين إلى أن حديث الفنان المصري "لم يتضمن ما يستوجب هذا الهجوم ضده".
وعلق محمد إمام على كلمته في الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس - تويتر سابقًا"، قائلا:" أكن للمملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها ورموزها كل الحب والإمارات كما أكنه لبلدي أو لأي بلدٍ عربي.. وسعيد بالنهضة الفنية العالمية التي تحدث فيها وعلى التكريم الجميل للزعيم.. وأشكرهم دائما على حفاوتهم في استقبالنا.. أعلن أن ليا جمهور كبير جدًا في السعودية جعلوا أفلامي عندهم من أعلى الإيرادات ومسلسلاتي من أعلى المشاهدات.. أنا فنان مصري عربي قبل كل شيء.. واتربيت على أن الفن وسيلة للتواصل بين الشعوب وفهمهم لبعضهم البعض وتقبل الآخر.. وهذا أسمي معاني الفن وأتمني أن أخدم هذا المعني.. كل الحب والاحترام لجمهوري في كل الوطن العربي".
ومنح المستشار تركي آل الشيخ جائزة "زعيم الفن العربي"، للمرة الأولى للنجم عادل إمام، جائزة لمرة واحدة فقط، ولن تتكرر وتم عرض لقطات من أعماله على مدار مشواره، وسط تصفيق حار، وأكد تركي آل الشيخ في كلمته أن "الزعيم شرف لكل الوطن العربي نفتخر به ونجاحاته ورسالته وإبداعه".
واستحوذ نجلا الزعيم عادل إمام على تصفيق الحضور، وخاصة حين تحدثا عن والدهما، وعلاقته الأبوية بهما، كما جذب الفنان محمد عادل إمام الأنظار بحديثه عن دعمه لأهل فلسطين وعدم نسيان القضية الفلسطينية، إذ تفاعل عدد من متابعي حفل JOY AWARDS مع كلمة محمد عادل إمام، معلقين: "ابن الزعيم فعلا"، و"محمد عادل إمام زعيم ابن الزعيم".
وقال الفنان محمد عادل إمام إن والده بخير وحالته الصحية جيدة، كما تحدث المخرج رامي إمام لقناة MBC والإعلامية ريا أبي راشد عن غياب الزعيم عن العمل الفني، وقال قبل الحفل إن الزعيم عادل إمام يفضل قضاء وقته بين أسرته، وليس العمل الفني.
وتابع رامي إمام: "الزعيم قرر التفرغ لحياته الأسرية، للاستمتاع بها مع الأحفاد ليقاطعه شقيقه محمد إمام: هو سعيد مع الأحفاد".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"لاعلاقة له بالاحتفال".. الاتحاد الاسيوي يصدر بيانا بشأن طرد أيمن حسين
رياضة
43.03%
00:19 | 2024-02-02
"لاعلاقة له بالاحتفال".. الاتحاد الاسيوي يصدر بيانا بشأن طرد أيمن حسين
00:19 | 2024-02-02
الأنواء الجوية توضح بشأن تساقط الأمطار والثلوج اليوم
أخبار الطقس
22.56%
05:50 | 2024-02-01
الأنواء الجوية توضح بشأن تساقط الأمطار والثلوج اليوم
05:50 | 2024-02-01
كاساس يغيّر معادلة استمرت مع العراق 10 سنوات.. ما قصة المدربين السابقين؟
رياضة
20.1%
02:01 | 2024-02-01
كاساس يغيّر معادلة استمرت مع العراق 10 سنوات.. ما قصة المدربين السابقين؟
02:01 | 2024-02-01
العراق على موعد مع الأمطار.. تعرف على طقس الأيام الأربعة المقبلة
محليات
14.31%
03:17 | 2024-02-02
العراق على موعد مع الأمطار.. تعرف على طقس الأيام الأربعة المقبلة
03:17 | 2024-02-02
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
فنّ نيوز
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
فنّ نيوز
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02*02*2024 | 2024
12:40 | 2024-02-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02*02*2024 | 2024
12:40 | 2024-02-02
علناً
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
علناً
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-01
Morning Live
اهمية زرع الثقة بالنفس عند الاطفال - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-01
Morning Live
اهمية زرع الثقة بالنفس عند الاطفال - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-01
ناس وناس
سوق ابن الحمزة كربلاء - الحلقة ٢٠١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-01
ناس وناس
سوق ابن الحمزة كربلاء - الحلقة ٢٠١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-01
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
52 دقيقة
مشكلة كراج النهضة - حلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-31
52 دقيقة
مشكلة كراج النهضة - حلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-31
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يتحول الإنسان إلى أداة جارحة - 31 -01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-31
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يتحول الإنسان إلى أداة جارحة - 31 -01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-31
الأكثر مشاهدة
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
فنّ نيوز
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
فنّ نيوز
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02*02*2024 | 2024
12:40 | 2024-02-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02*02*2024 | 2024
12:40 | 2024-02-02
علناً
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
علناً
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-01
Morning Live
اهمية زرع الثقة بالنفس عند الاطفال - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-01
Morning Live
اهمية زرع الثقة بالنفس عند الاطفال - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-01
ناس وناس
سوق ابن الحمزة كربلاء - الحلقة ٢٠١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-01
ناس وناس
سوق ابن الحمزة كربلاء - الحلقة ٢٠١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-01
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
52 دقيقة
مشكلة كراج النهضة - حلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-31
52 دقيقة
مشكلة كراج النهضة - حلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-31
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يتحول الإنسان إلى أداة جارحة - 31 -01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-31
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يتحول الإنسان إلى أداة جارحة - 31 -01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-31
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
ما سبب خروج المنتخب الوطني من كأس آسيا؟
خطأ تحكيمي
خطأ تحكيمي
ضعف تدريبي
ضعف تدريبي
مشاكل في التشكيلة
مشاكل في التشكيلة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.