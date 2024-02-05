"بعد أن استخارت الله".. فنانة مصرية تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

وكتبت إنجي عبر حسابها في "فيسبوك": "أنا بعتذر لأي حد اتفقت معاه على عمل فني، مش هقدر أعمله للأسف، أنا واخده قرار نهائي باعتزالي مهنة التمثيل نهائياً وبكن كل احترام وتقدير لكل زملائي".وعلقت إنجي على سبب قرار اعتزالها قائلة: "لا أرغب المواصلة في هذا المجال، وليس لدي أي خلاف مع أحد في الوسط، فقط شعرت أنني لا أستطيع الاستمرار فيه".وأضافت: "رأيت أن دخولي المجال من البداية كان قراراً خاطئاً وأحاول إصلاحه الآن".وتابعت: "صليت استخارة، وشعرت أن ربنا يقول لي توقفي، وأنا اتخدت القرار ولن أرجع فيه نهائياً".وأردفت: "سأكمل دراسة الماجستير والدكتوراه، فأنا حاصلة على بكالوريوس التمثيل والإخراج، وسأقوم بعدها بتدريس التمثيل والإخراج، ولكن خارج مصر".وإنجي خطاب ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة ودرست التمثيل في أكاديمية الفنون، واكتشفها المخرج التليفزيوني جمال عبد الحميد، وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات والعروض المسرحية.