نسخة استثنائية لغرامي أووردز.. لقطات من أشهر مهرجان جوائز موسيقي في العالم

السومرية نيوز-فن وثقافة



كان حفل Grammy Awards لعام 2024 والذي انتهى قبل ساعات في الولايات المتحدة الامريكية، حفلا استثنائيا بنسخته الـ66، والذي عقد في ليلة ممطرة جميلة بلوس انجلوس.





فازت تايلور سويفت بجائزة أفضل ألبوم لهذا العام عن ألبومها "Midnights"، وحصلت مايلي سايروس على جائزة تسجيل العام (أفضل أداء لأغنية) لهذا العام عن ألبومها "Flowers"..



وجلبت فرقة SZA بعض الإثارة على المسرح، وقام بيلي جويل بأداء أغنية جديدة، وقام جوني ميتشل بتحويل الساحة الضخمة إلى غرفة معيشة حميمة. وتضمن المهرجان لهذا العام، ثلاث فئات جديدة، تم إضافتها لفئات جوائز جرامي، وهي أفضل أداء موسيقي أفريقي، وأفضل ألبوم جاز بديل، وأفضل تسجيل لرقص البوب، ليصبح إجمالي فئات الجوائز 94 جائزة.فازت تايلور سويفت بجائزة أفضل ألبوم لهذا العام عن ألبومها "Midnights"، وحصلت مايلي سايروس علىلهذا العام عن ألبومها "Flowers"..وجلبت فرقة SZA بعض الإثارة على المسرح، وقام بيلي جويل بأداء أغنية جديدة، وقام جوني ميتشل بتحويل الساحة الضخمة إلى غرفة معيشة حميمة.





حصلت فيبي بريدجرز على أكبر عدد من الجوائز في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2024، حيث حصلت على أربعة جوائز، بما في ذلك ثلاثة مع فرقتها .



وحصلت مايلي سايروس على جائزة جرامي الثانية لها عن أغنية "Flowers"، فيما توجت فيكتوريا مونيه بجائزة أفضل فنانة جديدة.





ولكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على العناوين الرئيسية، فقد تكون لتايلور سويفت الأفضلية، ومع فوزها الكبير بألبومها Midnights، أصبحت سويفت أول فنانة تفوز بجائزة أفضل ألبوم لهذا العام أربع مرات، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أن هناك ألبومًا جديدًا آخر في الطريق. تألقت فيكتوريا مونيه بجوار ابنتها البالغة من العمر عامين، وأثارت بيلي إيليش التشويق لألبوم جديد، وظهرت السترات الرياضية كصيحة غير متوقعة.حصلت فيبي بريدجرز على أكبر عدد من الجوائز في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2024، حيث حصلت على أربعة جوائز، بما في ذلك ثلاثة مع فرقتها .وحصلت مايلي سايروس على جائزة جرامي الثانية لها عن أغنية "Flowers"، فيما توجت فيكتوريا مونيه بجائزة أفضل فنانة جديدة.ولكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على العناوين الرئيسية، فقد تكون لتايلور سويفت الأفضلية، ومع فوزها الكبير بألبومها Midnights، أصبحت سويفت أول فنانة تفوز بجائزة أفضل ألبوم لهذا العام أربع مرات، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أن هناك ألبومًا جديدًا آخر في الطريق.

لقد كانت عطلة نهاية أسبوع عاصفة في لوس أنجلوس، وارتدى الحاضرون معدات المطر قبل النزول إلى شوارع وسط مدينة لوس أنجلوس، وكان بعضهم يحمل الجوائز في أيديهم والبعض الآخر يحمل المظلات فقط.



وجوائز Grammy Awards، التي تقدمهم الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم (NARAS)، أنشئت عام 1959، وهي أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقام حفل توزيع جوائز غرامي في فبراير من كل عام، وهو يشبه إلى حد بعيد حفل توزيع جوائز الأوسكار الخاصة بالسينما وحفل توزيع جوائز إيمي الخاصة بالمسلسلات وحفلة جائزة توني الخاصة بالمسرح، لكن غرامي تعنى فقط بالموسيقى.