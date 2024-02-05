غرامي 2024: من هم أبرز الفائزون؟

أقيم احتفال "غرامي" الـ66 للصناعة الموسيقية الاميركية في لوس انجلوس الاحد بحضور مجموعة كبيرة من أهم نجوم العالم.

ويأتي فيما يلي قائمة بالفائزين في أبرز فئات الجوائز: - جائزة ألبوم العام: "ميدنايتس"، لتايلور سويفت. - جائزة تسجيل العام (أفضل أداء لأغنية): "فلاورز"، لمايلي سايروس. - جائزة أغنية العام (للمؤلفين والملحنين): "وات واز آي مايد فور؟"، لبيلي آيليش وفينيس أوكونيل. - جائزة أفضل فنان جديد: لفيكتوريا مونيه. - جائزة أفضل ألبوم لموسيقى الراب: "مايكل"، لكيلر مايك. - جائزة أفضل ألبوم لموسيقى الروك: "ذي إز واي"، لبارامور. - جائزة أفضل ألبوم لموسيقى البوب: "ميدنايتس"، لتايلور سويفت. - جائزة أفضل ألبوم موسيقي عالمي: "ذيس مومنت"، لشاكتي. اما الفنانون الفائزون بأكبر عدد من الجوائز: فيبي بريدجرز (4 جوائز)، بويجينيوس (3 جوائز)، سزا (3 جوائز)، فيكتوريا مونيه (3 جوائز)، كيلر مايك (3 جوائز)، تايلور سويفت (جائزتان)، بيلي آيليش (جائزتان)، مايلي سايروس (جائزتان)، جايسون إيزبيل (جائزتان)، كريس ستيبلتون (جائزتان).