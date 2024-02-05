بعد اختفائها لأكثر من 3 سنوات.. صاحبة أغنية "تايتنك" تظهر مجددًا بمفاجأة على المسرح

واقيم حفل غرامي بنسخته الـ 66 في لوس انجلس الليلة الماضية، لتظهر ايقونة البوب العالمية صاحبة الـ55 عاما على المسرح وقامت بتقديم الجائزة النهائية جائزة البوم العام، وهي ذات الجائزة التي فازت بها لأول مرة منذ 27 عامًا.تم الترحيب بالفائزة بجائزة غرامي خمس مرات، والذي تم تشخيص إصابتها باضطراب عصبي نادر وغير قابل للشفاء، متلازمة الشخص المتصلب (SPS) في عام 2022، حتى انها الغت اكثر من 40 حفلة لها حتى شهر ابريل 2023.وقالت ديون، "شكرا لكم جميعا، أحبكم جميعا، وعندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقا من قلبي".