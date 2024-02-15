بطله "ويل سميث".. فيلم جديد عن حرب العراق وتجارة المخدرات

واستنادا إلى كتاب تشاك هوجان "الشياطين في المنفى"، يركز الفيلم المثير على أحد قدامى المحاربين في حرب العراق الذين يتعاونون مع طاقم من زملائهم البيطريين لاستهداف تجارة المخدرات في بوسطن.وفي التفاصيل، مؤامرة نادرة، مع خط السجل حاليا طي الكتمان، ومع ذلك، يستند الفيلم إلى رواية هوجان، التي تتبع المحارب المضطرب في حرب العراق، والذي يتعاون لاحقاً مع زملائه الجنود لسرقة تجار المخدرات في بوسطن.ويعتبر عمل "Sugar Bandits" أحدث فيلم لسميث، والأول منذ صفعة جوائز الأوسكار سيئة السمعة.ولدى سميث فيلم "Bad Boys" الرابع، والذي ما يزال قيد الإنتاج، إلى جانب التتمة القادمة لأغنية زومبي "أنا أسطورة"، والتي من المقرر أن يشارك في بطولتها مايكل ب. جوردان.