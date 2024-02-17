بعنوان "عمو صدام".. مخرج سويدي يبحث عن عراقي يمثل دور صدام حسين بفلم ضخم

وحصل الممثل الأيرلندي باري كيوغان على الدور الرئيسي في الفيلم الجديد والذي وصف بـ"الكبير"، وهو من إخراج يوهان رينك.وسيلعب الممثل البالغ من العمر 31 عامًا دور جندي أمريكي يحرس الرئيس العراقي السابق صدام حسين بينما ينتظر الدكتاتور المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث يدور الفيلم حول الجنود الذين اقتربوا من صدام حسين قبل إعدامه.وقال المنتج مايكل باريتس: انه "سيكون فيلمًا مليئًا بالتحديات والطموح ونأمل أن يكون فيلمًا مميزًا حقًا."ولم يتم العثور بعد على من سيؤدي دور صدام حسين، بينما قال المخرج إنه يريد العثور على ممثل من العراق يمكنه "تجسيد الدور بشكل أصيل".