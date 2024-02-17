بغداد ترفع رصيد "مطلقات الدار البيضاء" من الجوائز

الممثلة المغربية بشرى أهريش التي قامت بتمثيل الفيلم نيابة عن المخرج، عبرت عن فخرها الكبير وسعادتها الفائقة بتقديم هذا العمل الفني الرائع ضمن فعاليات التظاهرة الفنية العربية، حيث استلمت جائزة أحسن إخراج التي كانت من نصيب المخرج حمد عهد بنسودة، بحسب وسائل اعلام مغربية.ويسلط الفيلم السينمائي الروائي، الضوء على قصة نساء في المجتمع المغربي ممن خاضن تجارب الطلاق، كما يتناول العمل بشكل مؤثر معاناة خمس نساء من خلفيات مختلفة، ويطرح قضايا تواجههن في المجتمع والأسرة، بما في ذلك التحديات التي تنشأ بعد انفصالهن عن شركائهن في الحياة، وقضية حضانة الأطفال، بالإضافة إلى بعض التحديات القانونية في مجال الأسرة وقضايا أخرى تعكس واقع المجتمع المغربي.وحصل الشريط السينمائي “مطلقات الدار البيضاء”، جوائز هامة خلال رحلته الدولية في المهرجانات الكبرى، بلغ إجمالا 25 جائزة، منها جائزتي أفضل إخراج وأفضل أداء تمثيلي في المهرجان الدولي للفنون في أثينا، اليونان، كما نال الفيلم جائزة أفضل فيلم إفريقي في المسابقة الدولية لمهرجان السينما المستقلة في برشلونة، إلى جانب اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كالكوتا الدولي في دورته الـ74، والذي يعد واحدا من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم.