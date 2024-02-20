صورة نانسي عجرم مع إسرائيلي تثير جدلاً.. ما قصتها؟ (شاهد)

السومرية نيوز – فن وثقافة



تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لانتقادات لاذعة، بعد انتشار صور لها قيل إنها مع مدون يحمل الجنسية الإسرائيلية يدعى "إيزيك بلس"، من كواليس إحدى حفلاتها الأخيرة.



وكان المدون "بلس" قد شارك صوره مع نانسي عبر حسابه الشخصي في إنستغرام معلقا "تحمست للقاء النجمة العالمية الكبيرة في العالم العربي، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حيبة قلبي".

فضيحة فضيحة فضيحة

بعد أن غنت في حفلات الصهاينة في نيويورك المطربة المتصهينة اللبنانية نانسي عجرم تقابل الصهاينة وهذه المرة في قبرص وتركيا وفق ما كشف الصحفي الإسرائيلي المخضرم عن لقاءات تجمعها مع صهاينة في أنحاء العالم. شكرا لروعي@kaisos1987 pic.twitter.com/2RWTcn1N2u — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 19, 2024



ونشرت الصحافة الإسرائيلية خبر لقاء المدون بالفنانة اللبنانية، كما زعم أحد الصحفيين الإسرائيليين في إكس أن نانسي "غنت بحفلات الصهاينة في نيويورك"، لتنهال على نانسي اتهامات خطيرة من بعض رواد السوشال ميديا، مرفقين صورهما بتعليقات مسيئة. ونشرت الصحافة الإسرائيلية خبر لقاء المدون بالفنانة اللبنانية، كما زعم أحد الصحفيين الإسرائيليين في إكس أن نانسي "غنت بحفلات الصهاينة في نيويورك"، لتنهال على نانسي اتهامات خطيرة من بعض رواد السوشال ميديا، مرفقين صورهما بتعليقات مسيئة.

גם הפעם היא תסתבך? הזמרת הלבנונית ננסי עג'רם, מהפופולריות בכל העולם הערבי, הצטלמה עם בלוגר הטיולים הישראלי איציק בלס@kaisos1987 @mayarachlin pic.twitter.com/aPjtCcr1V2 — כאן חדשות (@kann_news) February 19, 2024



في المقابل، عبر آخرون عن دعمهم لنانسي مؤكدين أن الفنانة لن تسأل كل معجب يود التقاط صورة معها عن جنسيته.



من جانبها، التزمت الفنانة اللبنانية الصمت، ولم تعلق على الصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها نشرت تدوينة قصيرة قالت فيها "الله يحمي اهلنا بالجنوب ويبعد الحرب عن كل شبر ببلدنا ووطنا العربي" وكأنها ردت بطريقة غير مباشرة.



يذكر أن هذه المرة ليس الأولى التي تتعرض فيه الفنانة نانسي عجرم لهجوم بسبب صورة مع معجب، إذ سبق وأن ظهرت مع فتاة إسرائيلية في إحدى حفلاتها التي أقيمت في قبرص، ما اضطرها آنذاك للردعلى الأخبار المتداولة بتغريدة قالت فيها "لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار. لبنانية عربية حتى الرمق الأخير.. شكرًا على الحب والدعم". من جانبها، التزمت الفنانة اللبنانية الصمت، ولم تعلق على الصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها نشرت تدوينة قصيرة قالت فيها "الله يحمي اهلنا بالجنوب ويبعد الحرب عن كل شبر ببلدنا ووطنا العربي" وكأنها ردت بطريقة غير مباشرة.يذكر أن هذه المرة ليس الأولى التي تتعرض فيه الفنانة نانسي عجرم لهجوم بسبب صورة مع معجب، إذ سبق وأن ظهرت مع فتاة إسرائيلية في إحدى حفلاتها التي أقيمت في قبرص، ما اضطرها آنذاك للردعلى الأخبار المتداولة بتغريدة قالت فيها "لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار. لبنانية عربية حتى الرمق الأخير.. شكرًا على الحب والدعم".

يشار إلى أن القانون اللبناني يجرّم التطبيع والتواصل مع إسرائيل، كما ترفض معظم القوى السياسية فيه الاعتراف بإسرائيل كدولة.

