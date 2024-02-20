صورة نانسي عجرم مع إسرائيلي تثير جدلاً.. ما قصتها؟ (شاهد)

فضيحة فضيحة فضيحة
بعد أن غنت في حفلات الصهاينة في نيويورك المطربة المتصهينة اللبنانية نانسي عجرم تقابل الصهاينة وهذه المرة في قبرص وتركيا وفق ما كشف الصحفي الإسرائيلي المخضرم عن لقاءات تجمعها مع صهاينة في أنحاء العالم. شكرا لروعي@kaisos1987 pic.twitter.com/2RWTcn1N2u
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 19, 2024
فضيحة فضيحة فضيحة
بعد أن غنت في حفلات الصهاينة في نيويورك المطربة المتصهينة اللبنانية نانسي عجرم تقابل الصهاينة وهذه المرة في قبرص وتركيا وفق ما كشف الصحفي الإسرائيلي المخضرم عن لقاءات تجمعها مع صهاينة في أنحاء العالم. شكرا لروعي@kaisos1987 pic.twitter.com/2RWTcn1N2u
גם הפעם היא תסתבך? הזמרת הלבנונית ננסי עג'רם, מהפופולריות בכל העולם הערבי, הצטלמה עם בלוגר הטיולים הישראלי איציק בלס@kaisos1987 @mayarachlin pic.twitter.com/aPjtCcr1V2
— כאן חדשות (@kann_news) February 19, 2024
גם הפעם היא תסתבך? הזמרת הלבנונית ננסי עג'רם, מהפופולריות בכל העולם הערבי, הצטלמה עם בלוגר הטיולים הישראלי איציק בלס@kaisos1987 @mayarachlin pic.twitter.com/aPjtCcr1V2