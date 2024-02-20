بعد غياب 4 سنوات.. ياسمين صبري تعود الى الدراما في رمضان المقبل

السومرية نيوز – فن وثقافة



تعود الممثلة المصرية ياسمين صبري إلى الشاشة في رمضان المقبل من خلال مسلسل "رحيل"، الذي سوف تلعب فيه دور البطولة بعد غياب دام نحو 4 سنوات، حيث يستعد فريق العمل لبدء عمليات التصوير في الأيام القادمة بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية واختيار جميع المشاركين.



*ياسمين حاضرة في دراما 2024

وأعلنت الشركة المنتجة للعمل عن مشاركة ياسمين في موسم 2024، من خلال صفحتها على موقع "إنستغرام"، حيث نشرت صوراً تجمع بين المخرج والكاتب والنجمة.



وبدورها نشرت ياسمين عبر "الاستوري" في منصتها على موقع "إنستغرام"، مؤكدة مشاركتها في العمل وكتبت: " رحيل.. رمضان يجمعنا".



دورها في مسلسل رحيل

وتدور أحداث العمل في إطار شعبي على مدى 15 حلقة، حيث تجسد الفنانة شخصية فتاة شعبية. ويقوم صُنّاع العمل بجهد كبير لإكمال التحضيرات الأولية استعداداً لبدء عمليات التصوير.



ووفقاً للشركة المنتجة للعمل فإن موعد عرض العمل لم يحدد بعد، وسيتم تحديد توقيت العرض بناءً على إتمام تصوير جزء كبير منه، سواء في النصف الأول أم النصف الثاني من الشهر المبارك.



مع الكاتب محمد عبد المعطي للمرة الرابعة

ويعتبر هذا التعاون هو الرابع بين النجمة المصرية ومحمد عبد المعطي، حيث سبق أن شاركت الممثلة في أكثر من عمل من تأليفه، كان آخرها "حكايتي" الذي كان بطولتها التلفزيونية الأولى في عام 2019، بالإضافة إلى "الأسطورة" وفيلم "الديزل". وبدورها نشرت ياسمين عبر "الاستوري" في منصتها على موقع "إنستغرام"، مؤكدة مشاركتها في العمل وكتبت: " رحيل.. رمضان يجمعنا".وتدور أحداث العمل في إطار شعبي على مدى 15 حلقة، حيث تجسد الفنانة شخصية فتاة شعبية. ويقوم صُنّاع العمل بجهد كبير لإكمال التحضيرات الأولية استعداداً لبدء عمليات التصوير.ووفقاً للشركة المنتجة للعمل فإن موعد عرض العمل لم يحدد بعد، وسيتم تحديد توقيت العرض بناءً على إتمام تصوير جزء كبير منه، سواء في النصف الأول أم النصف الثاني من الشهر المبارك.ويعتبر هذا التعاون هو الرابع بين النجمة المصرية ومحمد عبد المعطي، حيث سبق أن شاركت الممثلة في أكثر من عمل من تأليفه، كان آخرها "حكايتي" الذي كان بطولتها التلفزيونية الأولى في عام 2019، بالإضافة إلى "الأسطورة" وفيلم "الديزل".