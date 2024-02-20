الاسواق التراثية في مدينة الموصل تحافظ على وجودها بالرغم من التحديات

رغم التحديات وأضرار الحروب، ما زالت سوق الصفارين في مدينة الموصل القديمة تصارع الظروف وتواصل صناعة الاواني والمواد المنزلية من مادة النحاس، وسط مطالبات بالحفاظ على الاماكن التراثية في نينوى.

كيف سيستمر سوق الصفارين في الحفاظ على وجوده رغم آثار الحروب؟



اليك مناشدات أصحاب المواطنين في هذا التقرير مع محمد الناصر.