الجدل يعود من جديد... ماجد المهندس يمثل السعودية والعراقيون يتساءلون

واليوم، عاد الجدل من جديد إلى الواجهة على الصفحات الإلكترونية بعد إحياء ماجد المهندس حفل إفتتاح "ليالي سعودية مصرية" في دار الأوبرا المصرية، فالبعض أشار إلى أنه عراقي ولا دخل له بنجوم مصر والسعودية، والبعض أعاد التهمة إليه بتخليه عن الجنسية العراقية وأنه لم يعد نجماً من نجوم بلاد الرافدين، ووصل الأمر عند بعض العراقيين بوصفه "الخائن" و"الناكر لبلده".وما أثار إستفزاز البعض من الشعب العراقي، هو ظهور ماجد المهندس في الحفل بالزي السعودي وحديثه عن مصر والسعودية من دون ذكر بلده العراق في حفل ضخم كهذا، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، إذ تفاجأ العراقيون بأن ماجد المهندس الذي يلقب بالبرنس، سيحيي حفل "يوم التأسيس السعودي" في 22 شباط الحالي على مسرح ابو بكر سالم بالرياض إلى جانب الفنانة داليا مبارك. ويبقى السؤال، هل سيأتي اليوم الذي سيتخلّى به ماجد المهندس عن جنسيته العراقية؟في سياق متصل، كان آخر ظهور لماجد المهندس في العراق منذ حوالي السنة، خلال حضوره نهائي "خليجي 25" في البصرة، ولفت الأنظار إليه أثناء سجوده وتقبيله أرض العراق.ونشير إلى أن ماجد المهندس غادر بلده العراق في عام 1997 وعاش في عمان لخمس سنوات وبعدها إنتقل للعيش في دبي، أما حالياً يتنقل بين دبي والرياض. ولم يحيي حفلاً فنياً في بلده الأم منذ عام 2007 بحسب ما ذكرته بعض المصادر الصحفية.